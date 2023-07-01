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  • «Насилие должно прекратиться»: сборная Франции обратилась к протестующим

«Насилие должно прекратиться»: сборная Франции обратилась к протестующим

1 июля 2023, 11:45
1

Футболисты сборной Франции написали коллективное письмо, адресованное протестующим.

  • Беспорядки в стране идут четвертый день.
  • Причина – гибель 17-летнего подростка, застреленного полицейским.
  • Уже задержаны свыше 600 человек, пострадали более 200 полицейских.

«Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью юного Нахеля. После этого трагического события мы стали свидетелями народного гнева.

Его причины нам понятны, но мы не понимаем форму, в которой он реализован. Вы уничтожаете родную страну, свои города, кварталы и места, в которых можно расти и быть рядом со своими соотечественниками.

Насилие ничего не решает, тем более, что оно неизбежно оборачивается против тех, кто его несет, против их семей, близких и соседей.

Есть другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Насилие должно прекратиться, уступив место скорби, диалогу и восстановлению», – говорится в письме.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Франция
Комментарии (1)
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odessakmv
1688210076
в аФриканции явно не все в поряде....
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