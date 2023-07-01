«Насилие должно прекратиться»: сборная Франции обратилась к протестующим

Футболисты сборной Франции написали коллективное письмо, адресованное протестующим.

Беспорядки в стране идут четвертый день.

Причина – гибель 17-летнего подростка, застреленного полицейским.

Уже задержаны свыше 600 человек, пострадали более 200 полицейских.

«Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью юного Нахеля. После этого трагического события мы стали свидетелями народного гнева.

Его причины нам понятны, но мы не понимаем форму, в которой он реализован. Вы уничтожаете родную страну, свои города, кварталы и места, в которых можно расти и быть рядом со своими соотечественниками.

Насилие ничего не решает, тем более, что оно неизбежно оборачивается против тех, кто его несет, против их семей, близких и соседей.

Есть другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Насилие должно прекратиться, уступив место скорби, диалогу и восстановлению», – говорится в письме.