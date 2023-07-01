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    • «Насилие должно прекратиться»: сборная Франции обратилась к протестующим

    «Насилие должно прекратиться»: сборная Франции обратилась к протестующим

    Футболисты сборной Франции написали коллективное письмо, адресованное протестующим.

    • Беспорядки в стране идут четвертый день.
    • Причина – гибель 17-летнего подростка, застреленного полицейским.
    • Уже задержаны свыше 600 человек, пострадали более 200 полицейских.

    «Как и все французы, мы были потрясены жестокой смертью юного Нахеля. После этого трагического события мы стали свидетелями народного гнева.

    Его причины нам понятны, но мы не понимаем форму, в которой он реализован. Вы уничтожаете родную страну, свои города, кварталы и места, в которых можно расти и быть рядом со своими соотечественниками.

    Насилие ничего не решает, тем более, что оно неизбежно оборачивается против тех, кто его несет, против их семей, близких и соседей.

    Есть другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Насилие должно прекратиться, уступив место скорби, диалогу и восстановлению», – говорится в письме.

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    Источник: L’Equipe

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    01.07.2023 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1326

      mama1991 12 часов назад

      Та не, это в РФ фундамент трещину дал))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1326

      mama1991 12 часов назад

      Хорошо вещать из окна 5 звездочной гостиницы... Разнесите этот легушатник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      в аФриканции явно не все в поряде....

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