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  • Признание бывшего футболиста сборной России Андрея Канчельскиса о ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

Признание бывшего футболиста сборной России Андрея Канчельскиса о ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

30 июня 2023, 16:59

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что команда на чемпионате мира-2018 участвовала в договорных матчах.

– Не считаете, что после 1/4 финала ЧМ стоило чуть сменить риторику и поддержать Станислава Черчесова?

– За что поддержать? За то, что купили все на чемпионате мира? Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? (данное оценочное суждение – личная точка зрения Андрея Канчельскиса и не подтверждается источниками, сообщает «Матч ТВ», которому Канчельскис дал интервью – прим. «Бомбардира»).

Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат [работы Черчесова] был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда.

На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу.

– Считаете, на уровне чемпионата мира такое возможно?

– А вы не задумывались, почему за один день убирают тренера Испании? Ставят Фернандо Йерро, который независимо от результата будет работать в федерации. Думаете, король Испании просто так прилетал? Ребят, поверьте, есть информация – и все это выйдет со временем. Много интересного узнаете.

Испания не играла, а мучилась. Действовали вообще без ворот, потому что бить явно выше – некрасиво. Вот и катали мяч. Я что, в футбол не играл, не знаю, что это такое? Тем более информация была конкретная. С Уругваем соприкосновений у нас нет, им по барабану было – вышли и вынесли нас.

– Верите, что в таком могли почувствовать игроки уровня Андреса Иньесты и Серхио Рамоса?

– Ну послушайте, если тебе король Испании открытым текстом намекает, что ты ему ответишь? Вот они и будут катать, не проявлять инициативу. Думать: «Нахрена мне это надо?».

– У Испании другая ментальность – вряд ли они так же зависят от мнения лидера страны.

– Ребят, еще раз говорю: можете верить, можете нет. Но приезжал король Испании, была конкретная договоренность.

– Вы в эту версию событий верите или знаете?

– Верю, и есть информация от конкретных людей, даже футболистов. Не буду вскрываться. Хочу, чтобы это не от меня исходило, а от самих игроков. Рано или поздно признаются и скажут. Время придет, и все будет ясно сказано.

Источник: «Матч ТВ»
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