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    • «Я президент клуба, ты дурак, что ли?»: полицейский не пускал Григория Иванова на скамейку «Урала» на матче в Алапаевске

    «Я президент клуба, ты дурак, что ли?»: полицейский не пускал Григория Иванова на скамейку «Урала» на матче в Алапаевске

    «Урал» сегодня провел контрольный матч в Алапаевске, победив местный «Триумф» со счетом 13:0. По ходу матча у президента екатеринбуржцев Григория Иванова случился небольшой конфликт с полицейским.

    Представитель власти по ходу матча отказывался пускать Иванова на скамейку «Урала».

    «Не надо мне твое руководство. Мне какая разница твое руководство? Я не буду ни у кого спрашивать. Мне че, рваться [к скамейке], что ли? Ты кто такой? Ты с ума сошел? Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» – сказал функционер в ходе беседы.

    После этих слов Иванова полицейский пропустил президента.

    • «Урал» готовится к сезону в своем регионе.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    29.06.2023 23:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2390

      CSKA471 43 минуты назад

      Надо было табельное применить, к неадеквату

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