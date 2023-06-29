«Я президент клуба, ты дурак, что ли?»: полицейский не пускал Григория Иванова на скамейку «Урала» на матче в Алапаевске

«Урал» сегодня провел контрольный матч в Алапаевске, победив местный «Триумф» со счетом 13:0. По ходу матча у президента екатеринбуржцев Григория Иванова случился небольшой конфликт с полицейским.

Представитель власти по ходу матча отказывался пускать Иванова на скамейку «Урала».

«Не надо мне твое руководство. Мне какая разница твое руководство? Я не буду ни у кого спрашивать. Мне че, рваться [к скамейке], что ли? Ты кто такой? Ты с ума сошел? Я президент клуба. Ты че, дурак, что ли?» – сказал функционер в ходе беседы.

После этих слов Иванова полицейский пропустил президента.