Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин: «Слуцкий ищет внимания любой ценой и платит за это репутацией – ему просто очень одиноко»

    Уткин: «Слуцкий ищет внимания любой ценой и платит за это репутацией – ему просто очень одиноко»

    Василий Уткин проанализировал поведение Леонида Слуцкого после ухода из «Рубина».

    «В деятельности Леонида Слуцкого в последние полгода, а на самом деле и раньше, в наше время легко не заметить одной детали, и кто знает – возможно, она главная.

    Он определенно не может без внимания. И он привлекает его к себе всеми способами. А способов мало. Ну, вот посмотрите. Леонид Викторович одинок. С женой/подругой в свет не выйдешь. Потому что не с кем. Образ жизни? Тренерский образ жизни очень интересен, но примерно для пятидесяти человек.

    Леонид ищет внимания. Видимо, давно, но теперь уже любого. Характерно, что он не смог найти в этом вопросе товарищей лучше Дзюбы.

    И футбол он давно не смотрит. Вспомните наш эфир в «Коммент-Шоу». Соответственно, когда он уверял, что одна команда играла в Х защитников. Его спокойно опровергли снимками с экрана. Он не признал ошибки.

    Да и не в признании дело. Все ошибаются. Вот, например, перед эфиром той программы в «Коммент-Шоу» с подсчетом защитников мы общались, что-то даже снято, но суть в том, что как раз накануне играли товарняк ЦСКА и 2Дротс.

    Леонид прямо говорил нам, что он не смотрел и его это не интересует. Потом пришел на эфир к Паше Чепурину и рассказал, что ЦСКА там играл с преимуществом и мало ли что бывает, захотите – посмотрите.

    Я как-то не верю, что Леонид смотрел запись. А по игре – там ЦСКА раз двенадцать подавал с краю в штрафную, где был один свой нападающий и защитников человек 5. Не может таким быть тренерский анализ.

    При этом я совершенно не думаю, что результат того матча чего-то стоит. Стоит процесс, дорого стоит антураж. А результат – конечно, нет.

    К чему эти примеры? Да к тому, что Леонид врет. Не смотрел он ни того, ни другого. Ему просто очень одиноко. В чем-то на старом багаже, в чем-то эксплуатируя свою – полностью заслуженную – славу. Он ищет внимания. Любой ценой.

    А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к онлифанс, но там вряд ли будет долгий успех.

    Ему не помочь. Только сам. Но – шоумейкеры, прекратите его эксплуатировать. Когда вы это делаете, вы продаете человеку губительную дурь.

    Хорошему человеку, которому на самом деле просто очень одиноко. Надо ему помочь, но вот как«, – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
    • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

    Новости по теме
    Канчельскис оценил перспективы Слуцкого вернуться к тренерской работе после пародии на мастурбацию Дзюбы
    «А мне нравится – вообще ни капли осуждения»: Генич поддержал Слуцкого, спародировавшего мастурбацию Дзюбы 9
    «Хочется блевануть»: комментатор Андронов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы 1
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20713

      Cleaner 1 час назад

      Слуцкий ищет внимания любой ценой??? Уткин, так это ты про СЕБЯ сейчас написал!...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 