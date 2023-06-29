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  • Уткин: «Слуцкий ищет внимания любой ценой и платит за это репутацией – ему просто очень одиноко»

Уткин: «Слуцкий ищет внимания любой ценой и платит за это репутацией – ему просто очень одиноко»

29 июня 2023, 11:33

Василий Уткин проанализировал поведение Леонида Слуцкого после ухода из «Рубина».

«В деятельности Леонида Слуцкого в последние полгода, а на самом деле и раньше, в наше время легко не заметить одной детали, и кто знает – возможно, она главная.

Он определенно не может без внимания. И он привлекает его к себе всеми способами. А способов мало. Ну, вот посмотрите. Леонид Викторович одинок. С женой/подругой в свет не выйдешь. Потому что не с кем. Образ жизни? Тренерский образ жизни очень интересен, но примерно для пятидесяти человек.

Леонид ищет внимания. Видимо, давно, но теперь уже любого. Характерно, что он не смог найти в этом вопросе товарищей лучше Дзюбы.

И футбол он давно не смотрит. Вспомните наш эфир в «Коммент-Шоу». Соответственно, когда он уверял, что одна команда играла в Х защитников. Его спокойно опровергли снимками с экрана. Он не признал ошибки.

Да и не в признании дело. Все ошибаются. Вот, например, перед эфиром той программы в «Коммент-Шоу» с подсчетом защитников мы общались, что-то даже снято, но суть в том, что как раз накануне играли товарняк ЦСКА и 2Дротс.

Леонид прямо говорил нам, что он не смотрел и его это не интересует. Потом пришел на эфир к Паше Чепурину и рассказал, что ЦСКА там играл с преимуществом и мало ли что бывает, захотите – посмотрите.

Я как-то не верю, что Леонид смотрел запись. А по игре – там ЦСКА раз двенадцать подавал с краю в штрафную, где был один свой нападающий и защитников человек 5. Не может таким быть тренерский анализ.

При этом я совершенно не думаю, что результат того матча чего-то стоит. Стоит процесс, дорого стоит антураж. А результат – конечно, нет.

К чему эти примеры? Да к тому, что Леонид врет. Не смотрел он ни того, ни другого. Ему просто очень одиноко. В чем-то на старом багаже, в чем-то эксплуатируя свою – полностью заслуженную – славу. Он ищет внимания. Любой ценой.

А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к онлифанс, но там вряд ли будет долгий успех.

Ему не помочь. Только сам. Но – шоумейкеры, прекратите его эксплуатировать. Когда вы это делаете, вы продаете человеку губительную дурь.

Хорошему человеку, которому на самом деле просто очень одиноко. Надо ему помочь, но вот как«, – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
  • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
  • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Уткин Василий
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