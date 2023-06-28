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  • Новичок Ду Кейрос назвал самого принципиального соперника «Зенита»

Новичок Ду Кейрос назвал самого принципиального соперника «Зенита»

28 июня 2023, 23:19
2

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос уже знает, какой соперник для клуба самый принципиальный.

– Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?

«Спартак». Мне сказали, что игры с ним – это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.

– Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ? Чем он отличается от бразильского чемпионата?

– У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям РПЛ – более силовая лига, здесь игроки физически крепче, и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, в России команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов.

– Вы уже неделю тренируетесь с «Зенитом». На ваш взгляд, кто из партнеров самый жесткий на поле и кто самый веселый за его пределами?

– Вопрос немного сложный для меня, потому что пока для меня все вокруг новое. Вокруг меня столько новых игроков, что, честно признаюсь, я еще не успел всех выучить по именам. Но атмосфера крутая – на поле жесткая борьба. Сложно выделить кого-то одного: все, стараются, отдают все свои силы на тренировках. А за пределами поля я, понятное дело, пока больше всего общаюсь с бразильцами.

  • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
  • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
  • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Ду Кейрос
Комментарии (2)
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alp
1688025833
раньше, пожалуй, да, был Спартак... сейчас принципиального соперника у Зенита, к сожалению, нет...
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portero
1688045450
В августе должны играть Спартак и Зенит, так что не долго ждать осталось, чтоб посмотреть на что ты способен.....
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