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    • Новичок Ду Кейрос назвал самого принципиального соперника «Зенита»

    Новичок Ду Кейрос назвал самого принципиального соперника «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос уже знает, какой соперник для клуба самый принципиальный.

    – Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?

    «Спартак». Мне сказали, что игры с ним – это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.

    – Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ? Чем он отличается от бразильского чемпионата?

    – У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям РПЛ – более силовая лига, здесь игроки физически крепче, и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, в России команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов.

    – Вы уже неделю тренируетесь с «Зенитом». На ваш взгляд, кто из партнеров самый жесткий на поле и кто самый веселый за его пределами?

    – Вопрос немного сложный для меня, потому что пока для меня все вокруг новое. Вокруг меня столько новых игроков, что, честно признаюсь, я еще не успел всех выучить по именам. Но атмосфера крутая – на поле жесткая борьба. Сложно выделить кого-то одного: все, стараются, отдают все свои силы на тренировках. А за пределами поля я, понятное дело, пока больше всего общаюсь с бразильцами.

    • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Гоши Чернова

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    28.06.2023 23:19
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