Граждане России могут стать волонтерами на Евро-2024 в Германии

Россияне могут подать заявки на волонтерство во время Евро-2024. Об этом сообщили в УЕФА.

«Обратите внимание, что волонтерская программа Евро-2024 открыта для всех. Этап подачи заявок на участие в программе начался 14 июня. Для турнира ищут 16 тысяч волонтеров в рамках совместной программы УЕФА и десяти городов-организаторов», – говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.