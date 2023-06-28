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    • Граждане России могут стать волонтерами на Евро-2024 в Германии

    Граждане России могут стать волонтерами на Евро-2024 в Германии

    Россияне могут подать заявки на волонтерство во время Евро-2024. Об этом сообщили в УЕФА.

    «Обратите внимание, что волонтерская программа Евро-2024 открыта для всех. Этап подачи заявок на участие в программе начался 14 июня. Для турнира ищут 16 тысяч волонтеров в рамках совместной программы УЕФА и десяти городов-организаторов», – говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
    • Матчи состоятся в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

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    Источник: ТАСС

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