Граждане России могут стать волонтерами на Евро-2024 в Германии

Россияне могут подать заявки на волонтерство во время Евро-2024. Об этом сообщили в УЕФА.
«Обратите внимание, что волонтерская программа Евро-2024 открыта для всех. Этап подачи заявок на участие в программе начался 14 июня. Для турнира ищут 16 тысяч волонтеров в рамках совместной программы УЕФА и десяти городов-организаторов», – говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
- Матчи состоятся в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
Источник: ТАСС