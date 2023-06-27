Скауты двух топ-клубов АПЛ просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание сразу двух клубов из топ-4 АПЛ.
За его игрой в матче между сборными Уэльса и Армении (2:4) следили скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».
Они приехали на игру по приглашению агенства CAA Stelar, которое ведет переговоры о трансфере футболиста.
Скаутам понравилось увиденное, но до официальных предложений дело пока не дошло.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings