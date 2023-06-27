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    • Скауты двух топ-клубов АПЛ просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

    Скауты двух топ-клубов АПЛ просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание сразу двух клубов из топ-4 АПЛ.

    За его игрой в матче между сборными Уэльса и Армении (2:4) следили скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

    Они приехали на игру по приглашению агенства CAA Stelar, которое ведет переговоры о трансфере футболиста.

    Скаутам понравилось увиденное, но до официальных предложений дело пока не дошло.

    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40065

      Project Бабангида 10 минут назад

      ньюкасл с сити? тоже мне топ клубы. я думал Арарат с Пюником

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