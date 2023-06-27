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  • Скауты двух топ-клубов АПЛ просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

Скауты двух топ-клубов АПЛ просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

27 июня 2023, 17:23
1

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек внимание сразу двух клубов из топ-4 АПЛ.

За его игрой в матче между сборными Уэльса и Армении (2:4) следили скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Они приехали на игру по приглашению агенства CAA Stelar, которое ведет переговоры о трансфере футболиста.

Скаутам понравилось увиденное, но до официальных предложений дело пока не дошло.

  • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Краснодар Манчестер Сити Ньюкасл Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
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Project Бабангида
1687877198
ньюкасл с сити? тоже мне топ клубы. я думал Арарат с Пюником
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