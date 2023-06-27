Каждый отмечает требл по-своему: защитник «Ман Сити» показал, как стреляет из пулемета

Футболисты «Манчестер Сити» отдыхают после исторического сезона, который они завершили выигранным треблом.

Один из лидеров команды Рубен Диаш показал в соцсетях, чем занимается во время отпуска.

Португалец сходил в тир и пострелял там из пулемета. Вот как это было.

Действительно, лучше Диашу расслабляться так. Потому что его опыт с алкоголем после победного финала Лиги чемпионов огорчил как минимум маму Джека Грилиша. Напомним, что Рубена стошнило прямо в сумочку женщины.

А вот несколько фотографий с эмоциями португальского защитника после того самого матча с «Интером» (1:0).

Фото: Keystone Press Agency, AFLO, XinHua / Global Look Press