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    Агент: «Вагнер Лав готов вернуться в Россию»

    Агент Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил о желании игрока вернуться в Россию.

    «Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере.

    Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», – сказал Эвандро.

    • Бразильцу 39 лет.
    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      vaisboston 47 минут назад

      Вагнеры уже нашумели в России.

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      Рейтинг: +34717

      VVM1964 47 минут назад

      Сегодня на повестке дня другой "Вагнер" !!!

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