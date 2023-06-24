Агент: «Вагнер Лав готов вернуться в Россию»

Агент Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил о желании игрока вернуться в Россию.
«Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере.
Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», – сказал Эвандро.
- Бразильцу 39 лет.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: Metaratings