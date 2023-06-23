«ПСЖ» определился с игроком на замену Мбаппе

Боссы «ПСЖ» определились, кто должен заменить нападающего Килиана Мбаппе, который может уйти в летнее трансферное окно.

По информации Sports Zone, парижский клуб хочет подписать нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда. Он стал приоритетным вариантом на замену Мбаппе после продления контракта Рафаэля Леау с «Миланом».

Рэшфорд польщeн интересом «ПСЖ», но хочет продлить контракт с «МЮ».