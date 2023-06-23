«ПСЖ» определился с игроком на замену Мбаппе

Боссы «ПСЖ» определились, кто должен заменить нападающего Килиана Мбаппе, который может уйти в летнее трансферное окно.
По информации Sports Zone, парижский клуб хочет подписать нападающего «МЮ» Маркуса Рэшфорда. Он стал приоритетным вариантом на замену Мбаппе после продления контракта Рафаэля Леау с «Миланом».
Рэшфорд польщeн интересом «ПСЖ», но хочет продлить контракт с «МЮ».
- Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
- Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.
Источник: Sports Zone