Гинер – о Чалове в «Галатасарае»: «У «МЮ», «Реала» и «Барсы» идет война за Гинера»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к нападающему Федору Чалову.

«Галатасарай» заинтересован в Чалове? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу.

А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», – заявил президент ЦСКА.