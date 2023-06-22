Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Гинер – о Чалове в «Галатасарае»: «У «МЮ», «Реала» и «Барсы» идет война за Гинера»

    Гинер – о Чалове в «Галатасарае»: «У «МЮ», «Реала» и «Барсы» идет война за Гинера»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к нападающему Федору Чалову.

    «Галатасарай» заинтересован в Чалове? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу.

    А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», – заявил президент ЦСКА.

    • «Галатасарай» – действующий чемпион Турции.
    • В 2022 году Чалов играл за «Базель» в аренде.
    • В минувшем сезоне РПЛ у Федора 19 голов в 30 матчах.

    Новости по теме
    «Может, это знак»: Семин оценил перспективы Чалова уехать в Европу 2
    Бабаев отреагировал на новость о переговорах «Галатасарая» с Чаловым
    Чалов согласился перейти в «Галатасарай» 17
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1033

      OOOVVV. 14 минут назад

      Значит Фёдор остаётся в ЦСКА, хорошая новость.!
      Есть другая, Супер Марио вернётся в Москву. Если правда, то замечательно !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      AlexanderFCSM 19 минут назад

      дед, пей таблетки)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      elessar arnor > AlexanderFCSM 18 минут назад

      не тот дед

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1667

      Болотоход > AlexanderFCSM 13 минут назад

      не помогут!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1033

      OOOVVV. > AlexanderFCSM 12 минут назад

      Предпочитаю пиво))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 