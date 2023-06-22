Гинер – о Чалове в «Галатасарае»: «У «МЮ», «Реала» и «Барсы» идет война за Гинера»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» к нападающему Федору Чалову.
«Галатасарай» заинтересован в Чалове? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребенок, а еще я читал «Собачье сердце». Там есть хорошая фраза: «Не читайте газет до обеда». Я первый раз об этом слышу.
А еще я знаю «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселону». Сейчас у них идет война, кто возьмет Гинера», – заявил президент ЦСКА.
- «Галатасарай» – действующий чемпион Турции.
- В 2022 году Чалов играл за «Базель» в аренде.
- В минувшем сезоне РПЛ у Федора 19 голов в 30 матчах.
Источник: Sport24