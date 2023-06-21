Рыбус покинул «Спартак», Чалов согласился на трансфер в «Галатасарай» и другие новости

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Языджи может оказаться в «Зените» или «Динамо».

Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака».

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Фанаты «Зенита» призвали объединиться всех гетеросексуалов: «Введение Fan ID – дело рук пособников Байдена».

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«Спартак» расторг контракт с Рыбусом.

Соболеву сократили дисквалификацию за жест в адрес Роши.