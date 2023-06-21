Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Рыбус покинул «Спартак», Чалов согласился на трансфер в «Галатасарай» и другие новости

    Рыбус покинул «Спартак», Чалов согласился на трансфер в «Галатасарай» и другие новости

    Чалов согласился перейти в «Галатасарай».

    Девушка Неймара разрешила ему изменять, но при трех условиях.

    Стали известны требования Кузяева к «Бешикташу».

    Ди Мария нашел новый клуб.

    Языджи может оказаться в «Зените» или «Динамо».

    Зарема матом отреагировала на назначение нового гендиректора «Спартака».

    «Краснодар» близок к покупке форварда сборной Колумбии.

    Фанаты «Зенита» призвали объединиться всех гетеросексуалов: «Введение Fan ID – дело рук пособников Байдена».

    «Бешикташ» хочет купить нападающего «Спартака».

    «Спартак» расторг контракт с Рыбусом.

    Соболеву сократили дисквалификацию за жест в адрес Роши.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2023 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 