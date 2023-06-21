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  • Фанаты «Зенита» призвали объединиться всех гетеросексуалов: «Введение Fan ID – дело рук пособников Байдена»

Фанаты «Зенита» призвали объединиться всех гетеросексуалов: «Введение Fan ID – дело рук пособников Байдена»

21 июня 2023, 15:17
20

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовала заявление о Fan ID.

«15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдeт без паспорта болельщика, что делает еe уникальной и по-настоящему ажиотажной.

Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях.

Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.

Ни для кого уже не секрет, что всe чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена. В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом!

«Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полeту в космос. Поехали!» – говорится в заявлении фанатов «Зенита».

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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Источник: телеграм-канал «Ландскрона»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (20)
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RedMaksim97
1687350308
Гнать вас na h*y, фанов зенита. Вас в природе не должно существовать
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NewLife
1687356184
А у Байдена Fan ID проверяли ?
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Barmaleushka
1687359375
Fin id - убийца футбола .
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Вомбат
1687360870
Какие умные болельщики! Я думал, это Урсула и ее друг Зеленский постарались, а это оказывается лично сам Байден придумал. Что называется, открыли человеку глаза. Сам бы я ни в жисть не догадался.
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Persona_non_Grata
1687361417
Я вот как то скептически относился к информации про бактериологическое оружие на Украине, а теперь вот думаю - так вот же результат его действия, ну не может же в одном городе быть столько дебилов и идиотов, тут явно х о х л ы постарались и что-то распылили над Питером, это даже на бомбардире заметно !!! )))
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САДЫЧОК
1687362556
Эти хорьки фанаты обозвали наши власти Байденом ! Не пущать , этих голодранцев , на стадион !
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balam
1687373759
а файероносители кто?гетеро?как все запутано
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Пингвины Антарктиды
1687376112
По ходу Ландскрона считаетт ЛГБТ главным врагом российского футбола, а не криминальных букмекеров, коррумпированных судей и Димитровича.
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alp
1687420229
Тонкий троллинг. Молодцы, парни!
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neveldomha
1687421523
На матче Зенит - Спартак присутствовало почти 49 тыс. болельщиков с паспортами болельщиков. И что? Дебильное объединение и суть акция дебильная. Последнюю каплю уважения теряете, дебилы.
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