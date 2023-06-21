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    • Фанаты «Зенита» призвали объединиться всех гетеросексуалов: «Введение Fan ID – дело рук пособников Байдена»

    Фанаты «Зенита» призвали объединиться всех гетеросексуалов: «Введение Fan ID – дело рук пособников Байдена»

    Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовала заявление о Fan ID.

    «15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдeт без паспорта болельщика, что делает еe уникальной и по-настоящему ажиотажной.

    Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях.

    Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.

    Ни для кого уже не секрет, что всe чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена. В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом!

    «Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полeту в космос. Поехали!» – говорится в заявлении фанатов «Зенита».

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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    Источник: телеграм-канал «Ландскрона»

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +363

      RedMaksim97 4 минуты назад

      Гнать вас na h*y, фанов зенита. Вас в природе не должно существовать

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