Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовала заявление о Fan ID.

«15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдeт без паспорта болельщика, что делает еe уникальной и по-настоящему ажиотажной.

Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях.

Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.

Ни для кого уже не секрет, что всe чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена. В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом!

«Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полeту в космос. Поехали!» – говорится в заявлении фанатов «Зенита».