Стали известны требования Кузяева к «Бешикташу»

«Бешикташ» заинтересован в подписании свободного агента Далера Кузяева, но может отказаться из-за условий игрока.

Стамбульцы готовы платить 1,5 миллиона евро в год, но россиянин хочет 2. «Бешикташ» предлагает контракт по схеме «2+1».

Также Кузяев требует бонус за подписание контракта в размере.