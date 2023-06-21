Стали известны требования Кузяева к «Бешикташу»

И рыбку съесть и на что-то присесть , чисто российская логика.
Хочешь в Европу , так чем то стоит жертвовать .
Нужны деньги , сиди в Зените и обогощайся, кто ж тебе за 30 матчей в год столько платить будет.
«Бешикташ» заинтересован в подписании свободного агента Далера Кузяева, но может отказаться из-за условий игрока.
Стамбульцы готовы платить 1,5 миллиона евро в год, но россиянин хочет 2. «Бешикташ» предлагает контракт по схеме «2+1».
Также Кузяев требует бонус за подписание контракта в размере.
- В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.