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    Стали известны требования Кузяева к «Бешикташу»

    «Бешикташ» заинтересован в подписании свободного агента Далера Кузяева, но может отказаться из-за условий игрока.

    Стамбульцы готовы платить 1,5 миллиона евро в год, но россиянин хочет 2. «Бешикташ» предлагает контракт по схеме «2+1».

    Также Кузяев требует бонус за подписание контракта в размере.

    • В прошедшем сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 35 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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    Источник: Fotomac

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15207

      Алексей З 1 час назад

      И рыбку съесть и на что-то присесть , чисто российская логика.
      Хочешь в Европу , так чем то стоит жертвовать .
      Нужны деньги , сиди в Зените и обогощайся, кто ж тебе за 30 матчей в год столько платить будет.

      0
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      Рейтинг: +8608

      Беспонтий 1 час назад

      плохой торговец из далера
      понурив гордый профиль
      как и год назад вернётся на галеры

      1
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      Рейтинг: +11671

      alp 1 час назад

      все таки нет мозгов у футболистов.... хочешь денег - играй в России, хочешь попробовать себя за бугром - забудь про деньги..

      2
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