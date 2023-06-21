Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Нас имеют, а мы крепчаем»: Овчинников – о формуле российского футбола

    «Нас имеют, а мы крепчаем»: Овчинников – о формуле российского футбола

    Известный тренер Валерий Овчинников высказался о победе сборной России над Нидерландами в 1/4 финала Евро-2008.

    • Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.
    • Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.
    • Это высшее достижение сборной России в истории.

    – Валерий Викторович, отмечаем 15 лет со дня победы над Голландией в четвертьфинале Евро-2008. Помните тот день?

    – Ну, помню, конечно. Сто лет назад было. А победу в Куликовской битве не отмечаете?

    – Нет вроде.

    – А какая разница? Победа в Куликовской битве ил над Голландией?

    – Разница, наверное, в том, что Куликовская битва была в другой день.

    – Ну, понятно. Я помню, конечно, тот чемпионат Европы, матч с Голландией. Тогда их тренер совершил грубейшую ошибку – перед игрой с Россией дал своим футболистам отдохнуть. Основной состав у них отдыхал. И это выбило команду из игрового тонуса.

    – Вы про Марко ван Бастена?

    – Да. То, что он ван Бастен, еще не говорит о том, что хороший тренер. Все, на этом решении он «прокололся». И футбольный бог его наказал. Вот и все.

    – Вы прямо помните такую деталь – сразу видно, что с ван Бастеном коллеги.

    – Конечно. Я сразу тогда удивился. Голландцы мощно в группе выступили на том Евро: разгромили Францию, Италию. И вот они «отдохнули» перед плей-офф. Им показалось, что они сейчас эту Россию проглотят. И «проглотили». До сих пор переварить не могут.

    – А мы тогда сыграли «Матч жизни»?

    – А у нас все матчи такие. Нас как лопатой не копнешь – везде «Матчи жизни». Окоп выроем, засядем, отобьемся и пойдем вперед. Проблема-то какая у нас? Главное, ввязаться в драку – а потом разберемся. Плюс Аршавин против Голландии сильно сыграл.

    – Проблема была в том, что потом проиграли Испании в полуфинале 0:3.

    – Испании проиграть незазорно. Мы и больше «заглатывали» с Жорой Ярцевым, Царствие ему Небесное. Ничего страшного. Нас имеют, а мы крепчаем – такая формула нашего футбола.

    Новости по теме
    «Закончили вообще всe»: сборная России вспомнила исторический проход Аршавина в матче с Нидерландами 1
    15 лет назад сборная России обыграла Нидерланды на Евро-2008: вспоминаем, как это было 4
    Корнеев раскрыл «особую» установку Саенко на матч Евро-2008 против Нидерландов
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 