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  • «Нас имеют, а мы крепчаем»: Овчинников – о формуле российского футбола

«Нас имеют, а мы крепчаем»: Овчинников – о формуле российского футбола

21 июня 2023, 17:32
3

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о победе сборной России над Нидерландами в 1/4 финала Евро-2008.

  • Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.
  • Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.
  • Это высшее достижение сборной России в истории.

– Валерий Викторович, отмечаем 15 лет со дня победы над Голландией в четвертьфинале Евро-2008. Помните тот день?

– Ну, помню, конечно. Сто лет назад было. А победу в Куликовской битве не отмечаете?

– Нет вроде.

– А какая разница? Победа в Куликовской битве ил над Голландией?

– Разница, наверное, в том, что Куликовская битва была в другой день.

– Ну, понятно. Я помню, конечно, тот чемпионат Европы, матч с Голландией. Тогда их тренер совершил грубейшую ошибку – перед игрой с Россией дал своим футболистам отдохнуть. Основной состав у них отдыхал. И это выбило команду из игрового тонуса.

– Вы про Марко ван Бастена?

– Да. То, что он ван Бастен, еще не говорит о том, что хороший тренер. Все, на этом решении он «прокололся». И футбольный бог его наказал. Вот и все.

– Вы прямо помните такую деталь – сразу видно, что с ван Бастеном коллеги.

– Конечно. Я сразу тогда удивился. Голландцы мощно в группе выступили на том Евро: разгромили Францию, Италию. И вот они «отдохнули» перед плей-офф. Им показалось, что они сейчас эту Россию проглотят. И «проглотили». До сих пор переварить не могут.

– А мы тогда сыграли «Матч жизни»?

– А у нас все матчи такие. Нас как лопатой не копнешь – везде «Матчи жизни». Окоп выроем, засядем, отобьемся и пойдем вперед. Проблема-то какая у нас? Главное, ввязаться в драку – а потом разберемся. Плюс Аршавин против Голландии сильно сыграл.

– Проблема была в том, что потом проиграли Испании в полуфинале 0:3.

– Испании проиграть незазорно. Мы и больше «заглатывали» с Жорой Ярцевым, Царствие ему Небесное. Ничего страшного. Нас имеют, а мы крепчаем – такая формула нашего футбола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Овчинников Валерий
Комментарии (3)
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Таврида
1687359702
Великий тренер, великие слова...
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Axe111
1687363213
ОТМЕЧАЕМ 15 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ГОЛЛАНДИЕЙ.......АХАХАХАХАХАХАХХААХАХАХАХАХАХАХ. А 50 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ФАРЕРАМИ ОТМЕЧАЕМ????
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