«Нас имеют, а мы крепчаем»: Овчинников – о формуле российского футбола

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о победе сборной России над Нидерландами в 1/4 финала Евро-2008.

Россия победила Нидерланды со счетом 3:1 в дополнительное время.

Команда Гуса Хиддинка завоевала бронзу Евро-2008.

Это высшее достижение сборной России в истории.

– Валерий Викторович, отмечаем 15 лет со дня победы над Голландией в четвертьфинале Евро-2008. Помните тот день?

– Ну, помню, конечно. Сто лет назад было. А победу в Куликовской битве не отмечаете?

– Нет вроде.

– А какая разница? Победа в Куликовской битве ил над Голландией?

– Разница, наверное, в том, что Куликовская битва была в другой день.

– Ну, понятно. Я помню, конечно, тот чемпионат Европы, матч с Голландией. Тогда их тренер совершил грубейшую ошибку – перед игрой с Россией дал своим футболистам отдохнуть. Основной состав у них отдыхал. И это выбило команду из игрового тонуса.

– Вы про Марко ван Бастена?

– Да. То, что он ван Бастен, еще не говорит о том, что хороший тренер. Все, на этом решении он «прокололся». И футбольный бог его наказал. Вот и все.

– Вы прямо помните такую деталь – сразу видно, что с ван Бастеном коллеги.

– Конечно. Я сразу тогда удивился. Голландцы мощно в группе выступили на том Евро: разгромили Францию, Италию. И вот они «отдохнули» перед плей-офф. Им показалось, что они сейчас эту Россию проглотят. И «проглотили». До сих пор переварить не могут.

– А мы тогда сыграли «Матч жизни»?

– А у нас все матчи такие. Нас как лопатой не копнешь – везде «Матчи жизни». Окоп выроем, засядем, отобьемся и пойдем вперед. Проблема-то какая у нас? Главное, ввязаться в драку – а потом разберемся. Плюс Аршавин против Голландии сильно сыграл.

– Проблема была в том, что потом проиграли Испании в полуфинале 0:3.

– Испании проиграть незазорно. Мы и больше «заглатывали» с Жорой Ярцевым, Царствие ему Небесное. Ничего страшного. Нас имеют, а мы крепчаем – такая формула нашего футбола.