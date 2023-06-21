Мележиков рассказал, почему завидует Федуну

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимоотношениях с Леонидом Федуном.

Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.

Его сменил Олег Малышев.

«Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

«Федун – лучший начальник? Нет плохих начальников, есть плохие подчинeнные. С Леонидом Арнольдовичем на связи: мы с ним в хороших отношениях и продолжаем в них же оставаться.

Насколько он вовлечeн в процесс «Спартака»? Думаю, сейчас он больше вовлечeн в семейные дела. Я ему завидую», – сказал Мележиков.