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    Мележиков рассказал, почему завидует Федуну

    Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимоотношениях с Леонидом Федуном.

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • Его сменил Олег Малышев.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    «Федун – лучший начальник? Нет плохих начальников, есть плохие подчинeнные. С Леонидом Арнольдовичем на связи: мы с ним в хороших отношениях и продолжаем в них же оставаться.

    Насколько он вовлечeн в процесс «Спартака»? Думаю, сейчас он больше вовлечeн в семейные дела. Я ему завидую», – сказал Мележиков.

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    Источник: «Чемпионат»

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