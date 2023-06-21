Мостовой включил себя в число трех лучших футболистов в истории России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Чернышова о том, что российские клубы боятся работать с независимыми личностями – Мостовым, Андреем Канчельскисом и Александром Кержаковым.

«Вы назвали три фамилии, наверное, одних из лучших футболистов в нашей истории. Туда можно добавить ещe два-три человека. Конечно, таким людям непросто, нам многие завидовали и на фоне этого хотят, чтобы мы больше ничего не добивались. И это печально, потому что нашему футболу такие люди пригодились бы.

Почему люди с деньгами не могут довериться тренеру и лезут в команду? Ходит человек с деньгами, у него их мешок или несколько, и его никто не знает. Как только он попадает в футбол, он становится известным на следующий день. А славу, власть никто не отменял, все хотят быть известными, когда к тебе бегут.

Простой пример: стоит двадцать человек, из которых двое известные. И к кому подойдут журналисты? Они подойдут к известным. А у тех 18 мешок денег, но их никто не знает, поэтому так и происходит.

Это обычное явление, они тоже хотят оторвать свой кусочек славы», – сказал Мостовой.