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  • Мостовой включил себя в число трех лучших футболистов в истории России

Мостовой включил себя в число трех лучших футболистов в истории России

21 июня 2023, 15:32
7

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Чернышова о том, что российские клубы боятся работать с независимыми личностями – Мостовым, Андреем Канчельскисом и Александром Кержаковым.

«Вы назвали три фамилии, наверное, одних из лучших футболистов в нашей истории. Туда можно добавить ещe два-три человека. Конечно, таким людям непросто, нам многие завидовали и на фоне этого хотят, чтобы мы больше ничего не добивались. И это печально, потому что нашему футболу такие люди пригодились бы.

Почему люди с деньгами не могут довериться тренеру и лезут в команду? Ходит человек с деньгами, у него их мешок или несколько, и его никто не знает. Как только он попадает в футбол, он становится известным на следующий день. А славу, власть никто не отменял, все хотят быть известными, когда к тебе бегут.

Простой пример: стоит двадцать человек, из которых двое известные. И к кому подойдут журналисты? Они подойдут к известным. А у тех 18 мешок денег, но их никто не знает, поэтому так и происходит.

Это обычное явление, они тоже хотят оторвать свой кусочек славы», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей Кержаков Александр Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Burtaze
1687352730
ну конечно же..лучший из трёх..двое других титов и карпин...
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alefreddy
1687355033
да самооценка и впрямь ему самому только нравиться
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NewLife
1687356070
Самовлюбленный идиот.
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Persona_non_Grata
1687360957
"Слава мне, любимому" !!! )))
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Пингвины Антарктиды
1687375553
Что-то много в последнее время хейта по Мостовому
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АлексМак
1690663185
Это даже уже не смешно. Если человек идиот, то это навсегда. Очень прискорбно, ибо ему пора лечиться, как минимум от мании величия.... Плохо, что ему ещё вообще разрешают здесь выступать, потому что за последний год, ни один его комментарий не был объективным, а только полнейший бред и самовлюблённость. А футболистом был неплохим, но не в тройке, а не ближе начала второго десятка точно.
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