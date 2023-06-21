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    • Мостовой включил себя в число трех лучших футболистов в истории России

    Мостовой включил себя в число трех лучших футболистов в истории России

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Андрея Чернышова о том, что российские клубы боятся работать с независимыми личностями – Мостовым, Андреем Канчельскисом и Александром Кержаковым.

    «Вы назвали три фамилии, наверное, одних из лучших футболистов в нашей истории. Туда можно добавить ещe два-три человека. Конечно, таким людям непросто, нам многие завидовали и на фоне этого хотят, чтобы мы больше ничего не добивались. И это печально, потому что нашему футболу такие люди пригодились бы.

    Почему люди с деньгами не могут довериться тренеру и лезут в команду? Ходит человек с деньгами, у него их мешок или несколько, и его никто не знает. Как только он попадает в футбол, он становится известным на следующий день. А славу, власть никто не отменял, все хотят быть известными, когда к тебе бегут.

    Простой пример: стоит двадцать человек, из которых двое известные. И к кому подойдут журналисты? Они подойдут к известным. А у тех 18 мешок денег, но их никто не знает, поэтому так и происходит.

    Это обычное явление, они тоже хотят оторвать свой кусочек славы», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18688

      NewLife 46 минут назад

      Самовлюбленный идиот.

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      Рейтинг: +2600

      alefreddy 1 час назад

      да самооценка и впрямь ему самому только нравиться

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      Рейтинг: +308

      Burtaze 1 час назад

      ну конечно же..лучший из трёх..двое других титов и карпин...

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      Рейтинг: +20530

      Cleaner 1 час назад

      Мостовой, не льсти себе, ты и в двадцатку лучших не входишь...(

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      Рейтинг: +492

      Андреич > Cleaner 5 минут назад

      Возможно, у него проблемы с самооценкой на ДАННЫЙ момент, скорее всего.
      Но то, что он в 20-ку лучших игроков в истории России не входит - это перебор. Уж в 10-ку точно входит.
      Да и обращаться к нему... Ваши (наши) комменты он навряд ли читает.

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