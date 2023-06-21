Асхабадзе: «Если ты постоянно ноешь из-за судейства, ты деградируешь»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал другие клубы не пенять на судейство.

– В мае Павел Каманцев похвалил «Факел»: «Глобального желания разобраться в деталях правил у клубов РПЛ скорее нет. И подтвердить это можно одним лишь фактом: ни в одном клубе, кроме «Факела», нет какого‑то судейского направления, нет специализированного аналитика или эксперта по теме судейства». Нет желания рассказать, чем так отличался «Факел»?

– Я не могу комментировать слова человека, потому что не знаю, что он имел в виду. Может быть, он подразумевал, что начальником команды у нас работает прославленный бывший арбитр Станислав Сухина, но я не знаю. Мы вообще стараемся разбираться во всех компонентах – и не только в судейских. Это же жизнь футбольного клуба. Нам интересно всe. Нам интересно, чтобы игроки понимали определeнные нюансы. Я прошу того же Сухину и тренерский штаб уделять этому внимание. Если есть возможность разобрать какие-то моменты, мы разбираем. Понимать и знать правила – это же развитие для любого игрока.

Это настолько очевидно и банально, поэтому, уверен, что многие клубы делают такую же работу. Не все, но многие. Нытиков хватает в нашем футболе, но мы не ноем. Когда эта ситуация превращается в постоянное нытье, команда сразу же начинает деградировать. Сначала ты ноешь по фактам, но затем ты начинаешь ныть тогда, когда и близко нет ошибок. Ты просто привыкаешь ныть, ты начинаешь предвзято относиться ко всему, ты привыкаешь плакать. Мы оградили себя от этой истории. Отказ от подачи в ЭСК по каждому поводу принес очень большой позитивный момент в команду, потому что ребята поняли, что мы не будем жаловаться на судей, поэтому им нужно пахать на поле. Вот представьте, вы приходите домой, где 24 часа в сутки плачут все члены вашей семьи. Захочется ли в такой дом возвращаться? Ты либо не возвращаешься, либо начинаешь деградировать вместе. Наш посыл заключается в этом, надеюсь, я разъяснил это тем, кто не понимал.