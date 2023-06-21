Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Асхабадзе: «Если ты постоянно ноешь из-за судейства, ты деградируешь»

Асхабадзе: «Если ты постоянно ноешь из-за судейства, ты деградируешь»

21 июня 2023, 12:05
4

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал другие клубы не пенять на судейство.

– В мае Павел Каманцев похвалил «Факел»: «Глобального желания разобраться в деталях правил у клубов РПЛ скорее нет. И подтвердить это можно одним лишь фактом: ни в одном клубе, кроме «Факела», нет какого‑то судейского направления, нет специализированного аналитика или эксперта по теме судейства». Нет желания рассказать, чем так отличался «Факел»?

– Я не могу комментировать слова человека, потому что не знаю, что он имел в виду. Может быть, он подразумевал, что начальником команды у нас работает прославленный бывший арбитр Станислав Сухина, но я не знаю. Мы вообще стараемся разбираться во всех компонентах – и не только в судейских. Это же жизнь футбольного клуба. Нам интересно всe. Нам интересно, чтобы игроки понимали определeнные нюансы. Я прошу того же Сухину и тренерский штаб уделять этому внимание. Если есть возможность разобрать какие-то моменты, мы разбираем. Понимать и знать правила – это же развитие для любого игрока.

Это настолько очевидно и банально, поэтому, уверен, что многие клубы делают такую же работу. Не все, но многие. Нытиков хватает в нашем футболе, но мы не ноем. Когда эта ситуация превращается в постоянное нытье, команда сразу же начинает деградировать. Сначала ты ноешь по фактам, но затем ты начинаешь ныть тогда, когда и близко нет ошибок. Ты просто привыкаешь ныть, ты начинаешь предвзято относиться ко всему, ты привыкаешь плакать. Мы оградили себя от этой истории. Отказ от подачи в ЭСК по каждому поводу принес очень большой позитивный момент в команду, потому что ребята поняли, что мы не будем жаловаться на судей, поэтому им нужно пахать на поле. Вот представьте, вы приходите домой, где 24 часа в сутки плачут все члены вашей семьи. Захочется ли в такой дом возвращаться? Ты либо не возвращаешься, либо начинаешь деградировать вместе. Наш посыл заключается в этом, надеюсь, я разъяснил это тем, кто не понимал.

  • Асхабадзе ранее был генеральным директором «Спартака».
  • «Факел» спасся от вылета из РПЛ через переходные матчи.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Еще по теме:
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом» 1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3) 13
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит» 42
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1687342691
прав
Ответить
BVG4
1687344280
"Сначала ты ноешь по фактам, но затем ты начинаешь ныть тогда, когда и близко нет ошибок." Как точно и метко сказано! Еще более интересно про "24 часа в сутки"!
Ответить
Barmaleushka
1687345901
"Ниприбавитьниубавитькакфсигда" )))
Ответить
erybov1965
1687346919
Очень правильно все сказано.Я думаю,Факел на правильном пути.
Ответить
Главные новости
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
6
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
1
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
1
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
3
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
12
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
25
Все новости
Все новости
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
1
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
3
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
12
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
25
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
13
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
10
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
8
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
4
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+