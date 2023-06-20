В «Оренбурге» сообщили о «затыке» в переговорах Лички и «Динамо»

Спортивный директор в интервью употребляет слово "затык"... Что за колхозники в стране на руководящие должности пробрались?
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о проблемах в переговорах Марцела Лички и «Динамо».
«Почему затягивается переход Лички? Не знаю, затык не с нашей стороны. Лучше спросить это у «Динамо». У Лички есть опция выкупа, которую «Динамо» активировало. Дальше идет общение Марцела и клуба. Мы к этому отношения не имеем.
Ярошик? С ним все хорошо», – сказал Андреев.
- Личка в Оренбурге с 2020 года.
- В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
- Личку в «Оренбурге» должен заменить Иржи Ярошик.