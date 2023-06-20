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    • В «Оренбурге» сообщили о «затыке» в переговорах Лички и «Динамо»

    В «Оренбурге» сообщили о «затыке» в переговорах Лички и «Динамо»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о проблемах в переговорах Марцела Лички и «Динамо».

    «Почему затягивается переход Лички? Не знаю, затык не с нашей стороны. Лучше спросить это у «Динамо». У Лички есть опция выкупа, которую «Динамо» активировало. Дальше идет общение Марцела и клуба. Мы к этому отношения не имеем.

    Ярошик? С ним все хорошо», – сказал Андреев.

    • Личка в Оренбурге с 2020 года.
    • В прошлом году он вернул команду в РПЛ.
    • Личку в «Оренбурге» должен заменить Иржи Ярошик.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1936

      Fialet 1 час назад

      Спортивный директор в интервью употребляет слово "затык"... Что за колхозники в стране на руководящие должности пробрались?

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      Рейтинг: +17707

      Garrincha58 2 часа назад

      идёт Личкный «затык»

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      Рейтинг: +20491

      Cleaner 2 часа назад

      Кто ни будь, объясните мне, ЗАЧЕМ Личке нужно Динамо??? Зачем менять хороший клуб Оренбург на эту дыру? Я смогу понять, если генералы из Динамо предложили оклад раза в два выше. Но Динамо сейчас скупое...

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      Рейтинг: +4783

      Бомбардиръ > Cleaner 2 часа назад

      Динамо Москва более статусный клуб, он хорошо известен за границей, например, в Англии до сих пор помнят послевоенное турне этого клуба по Великобритании.

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      Рейтинг: +15188

      Алексей З > Cleaner 2 часа назад

      Дебил , это МОСКВА, а не ( не в обиду) глухая провинция., да и зп наверно поболее.
      Редкий придурок , лучше ржи и немоги , жди процедуры.

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      Рейтинг: +5674

      neim > Cleaner 58 минут назад

      А ты к него спроси.

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      Рейтинг: +5674

      neim > neim 49 минут назад

      И про оклад тоже. Может ему и предложили раза в три выше, чем в Оренбурге, а он хочет в четыре, может по этому и затык ))).

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