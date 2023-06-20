Экс-арбитр Стипиди: «Судьи тянули Аргентину за уши до финала ЧМ-2022 и сделали еe чемпионом»

Бывший арбитр РПЛ Павел Стипиди раскритиковал судейство на ЧМ-2022.

«Вы правда считаете, что Месси на самом деле привeл Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно!

У нас очень любят обсуждать судейство российских арбитров, после каждого тура слышны голоса спартаковских знатоков на эту тему. Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали еe победителем.

Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики», – сказал Стипиди.