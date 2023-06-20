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    • Экс-арбитр Стипиди: «Судьи тянули Аргентину за уши до финала ЧМ-2022 и сделали еe чемпионом»

    Экс-арбитр Стипиди: «Судьи тянули Аргентину за уши до финала ЧМ-2022 и сделали еe чемпионом»

    Бывший арбитр РПЛ Павел Стипиди раскритиковал судейство на ЧМ-2022.

    «Вы правда считаете, что Месси на самом деле привeл Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно!

    У нас очень любят обсуждать судейство российских арбитров, после каждого тура слышны голоса спартаковских знатоков на эту тему. Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали еe победителем.

    Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики», – сказал Стипиди.

    • ЧМ-2022 проходил в Катаре.
    • Аргентина победила Францию в финале по пенальти.
    • Аргентинцы выиграли чемпионат мира в первые с 1986 года.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1191

      Александр52 23 минуты назад

      Полная чушь. Приставка Экс. От куда берутся такие ! Эй Бомбардир , хватит печатать выдумки . Когда же кончится желтизна ?

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      Рейтинг: +213

      odessakmv 1 час назад

      ну не то, чтобы тащили. Были ошибки судейские, но сказать, что глобально повлиявшие на результат... вряд ли....

      0
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      Рейтинг: +531

      НикКин 1 час назад

      Футбол умер как спорт теперь это финансовая машины по отмывки денег в мире футболе коррупция больше чем в политике

      0
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      Рейтинг: +1618

      Болотоход 1 час назад

      Еще одного чудака газпром загипнотизировал пропаном и денег дал!!

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