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  • Экс-арбитр Стипиди: «Судьи тянули Аргентину за уши до финала ЧМ-2022 и сделали еe чемпионом»

Экс-арбитр Стипиди: «Судьи тянули Аргентину за уши до финала ЧМ-2022 и сделали еe чемпионом»

20 июня 2023, 09:59
7

Бывший арбитр РПЛ Павел Стипиди раскритиковал судейство на ЧМ-2022.

«Вы правда считаете, что Месси на самом деле привeл Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно!

У нас очень любят обсуждать судейство российских арбитров, после каждого тура слышны голоса спартаковских знатоков на эту тему. Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали еe победителем.

Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики», – сказал Стипиди.

  • ЧМ-2022 проходил в Катаре.
  • Аргентина победила Францию в финале по пенальти.
  • Аргентинцы выиграли чемпионат мира в первые с 1986 года.

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Источник: «Евро-Футбол»
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Комментарии (7)
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НикКин
1687245226
Футбол умер как спорт теперь это финансовая машины по отмывки денег в мире футболе коррупция больше чем в политике
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odessakmv
1687245637
ну не то, чтобы тащили. Были ошибки судейские, но сказать, что глобально повлиявшие на результат... вряд ли....
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Александр52
1687248000
Полная чушь. Приставка Экс. От куда берутся такие ! Эй Бомбардир , хватит печатать выдумки . Когда же кончится желтизна ?
Ответить
Дядя Серёжа
1687249879
А злопыхателей сейчас за уши не оттащить от микрофоноф
Ответить
Fialet
1687257274
Это любому непредвзятому человеку понятно. Только Мессилюбы считают, что всё честно.
Ответить
mihail200606
1687261129
Чушь
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k611
1687262365
Аргентина стала чемпионом мира по делу. Хрень какую-то несёт...
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