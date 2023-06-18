Лукаку: «Я не должен был играть на ЧМ-2022 из-за травмы»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что играл на чемпионате мира-2022 с травмой.

«После матча первого тура с Канадой я почувствовал неладное. Дало о себе знать повреждение задней мышцы бедра, полученное за месяц до ЧМ.

Перед турниром я провел всего две тренировки. На турнир я вышел не до конца восстановленным. Я вышел играть, потому что думал, что этот чемпионат мира может стать последним для меня. Мне было трудно играть. Я был на поле, но не был», – сказал Лукаку.