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Лукаку: «Я не должен был играть на ЧМ-2022 из-за травмы»

18 июня 2023, 23:31

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что играл на чемпионате мира-2022 с травмой.

«После матча первого тура с Канадой я почувствовал неладное. Дало о себе знать повреждение задней мышцы бедра, полученное за месяц до ЧМ.

Перед турниром я провел всего две тренировки. На турнир я вышел не до конца восстановленным. Я вышел играть, потому что думал, что этот чемпионат мира может стать последним для меня. Мне было трудно играть. Я был на поле, но не был», – сказал Лукаку.

  • Бельгия не вышла из группы.
  • Лукаку летом вернется в «Челси», которому принадлежит.
  • Последний сезон Ромелу провел в «Интере» в аренде.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Бельгия. Про-Лига Англия. Премьер-лига Бельгия Лукаку Ромелу
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