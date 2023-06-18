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    Лукаку: «Я не должен был играть на ЧМ-2022 из-за травмы»

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что играл на чемпионате мира-2022 с травмой.

    «После матча первого тура с Канадой я почувствовал неладное. Дало о себе знать повреждение задней мышцы бедра, полученное за месяц до ЧМ.

    Перед турниром я провел всего две тренировки. На турнир я вышел не до конца восстановленным. Я вышел играть, потому что думал, что этот чемпионат мира может стать последним для меня. Мне было трудно играть. Я был на поле, но не был», – сказал Лукаку.

    • Бельгия не вышла из группы.
    • Лукаку летом вернется в «Челси», которому принадлежит.
    • Последний сезон Ромелу провел в «Интере» в аренде.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    18.06.2023 23:31
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