Нагорных: «Дзюба расстроит скептиков через какое-то время»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных верит в светлое будущее нападающего Артема Дзюбы в клубе.
«Дзюба уже давно доказал, что он – звездный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», – сказал Нагорных.
- Игрок в команде с февраля.
- Контракт действует еще год.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»