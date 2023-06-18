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    Нагорных: «Дзюба расстроит скептиков через какое-то время»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных верит в светлое будущее нападающего Артема Дзюбы в клубе.

    «Дзюба уже давно доказал, что он – звездный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», – сказал Нагорных.

    • Игрок в команде с февраля.
    • Контракт действует еще год.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12234

      ВетеR 13 минут назад

      новый дрочероллик от дерева ?)

      0
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      Рейтинг: +24822

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Скорее твой оптимизм не подтвердится.

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