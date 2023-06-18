Нагорных: «Дзюба расстроит скептиков через какое-то время»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных верит в светлое будущее нападающего Артема Дзюбы в клубе.

«Дзюба уже давно доказал, что он – звездный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», – сказал Нагорных.