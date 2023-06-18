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    • Кузьмичев назвал московские клубы с лучшей и худшей академиями

    Кузьмичев назвал московские клубы с лучшей и худшей академиями

    Бывший функционер «Локомотива», «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил уровень столичных академий.

    «Вне всякого сомнения по детям в академиях выделяется «Спартак», потому что 80% родителей мечтают оказаться в «Спартаке». Но методика и тренерский штаб не соответствуют требованиям «Спартака». Это ещe мягко сказано.

    У «Локомотива» самая посредственная академия в Москве. И это не потому, что я ушeл. У меня была задача сохранить коллектив. Но вот эта группа с Томасом Цорном сделала всe, чтобы благополучно всe развалить. Разогнали весь коллектив», – сказал Кузьмичeв.

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    Источник: Legalbet

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