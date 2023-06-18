Дембеле: «Барселона» хочет продлить меня до 2027 года»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дал понять, что не собирается покидать клуб.
«Да, хочу остаться. Клуб хочет продлить меня до 2027 года. Будем общаться с руководством. Я счастлив здесь, чувствую себя как дома.
Контактов с «ПСЖ» у меня не было», – сказал Дембеле.
- Действующий контракт Дембеле истекает через год.
- «Барселона» купила француза в 2017 году у «Боруссии» Д за 135 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Примеры Дембеле провел 25 матчей, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
Источник: Marca