Дембеле: «Барселона» хочет продлить меня до 2027 года»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле дал понять, что не собирается покидать клуб.

«Да, хочу остаться. Клуб хочет продлить меня до 2027 года. Будем общаться с руководством. Я счастлив здесь, чувствую себя как дома.

Контактов с «ПСЖ» у меня не было», – сказал Дембеле.