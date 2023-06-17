Кавазашвили оценил дебютный сезон Абаскаля в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили дал оценку первому сезону главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Оценка работы Абаскаля? Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда играла постоянно одним составом, и в большинстве своeм играли россияне, свои воспитанники. Но к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки, потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд.

Помню, что Евгений Мележиковым после назначения Абаскаля главным тренером была высказана мысль, что «Спартак» готов занять первое место в чемпионате России, что есть амбициозная команда и надeжный тренерский состав, а красно-белые смогут восхитить своей игрой. Первый круг «Спартак» начал очень мощно и проводил матчи в темповом атакующем футболе. Тогда я вспомнил слова Мележикова и подумал, что он предвидел, что команда будет очень здорово играть. Думаю, «Спартак» в первом круге играл ярче, чем «Зенит», и все надеялись, что во втором круге красно-белые так и продолжат.

На мой взгляд, уход Мележикова из «Спартака» может сыграть отрицательную роль. У него был прекрасный контакт с Абаскалем, а когда генеральный директор и тренер имеют общие мысли, то это всегда приносит успех. Я с Мележиковым очень дружу и сожалею, что мой друг больше не работает генеральным директором «Спартака», – сказал Кавазашвили.