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    • Отбор Евро-2024. Казахстан благодаря Зайнутдинову разгромил Сан-Марино (3:0), Дания победила Северную Ирландию (1:0)

    Отбор Евро-2024. Казахстан благодаря Зайнутдинову разгромил Сан-Марино (3:0), Дания победила Северную Ирландию (1:0)

    Сборная Казахстана в третьем туре отбора Евро-2024 победила на выезде Сан-Марино. Команда россиянина Магомеда Адиева лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе.

    У Казахстана забил игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

    В другом матче группы Дания дома минимально переиграла Северную Ирландию.

    Отбор Евро-2024. Группа Н. 3-й тур

    Дания – Северная Ирландия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Винд, 47.

    Сан-Марино – Казахстан – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вороговский, 37; 0:2 – Тагыберген, 64 (с пенальти); 0:3 – Зайнутдинов, 90+5.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.06.2023 23:49
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