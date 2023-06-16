Отбор Евро-2024. Казахстан благодаря Зайнутдинову разгромил Сан-Марино (3:0), Дания победила Северную Ирландию (1:0)

Сборная Казахстана в третьем туре отбора Евро-2024 победила на выезде Сан-Марино. Команда россиянина Магомеда Адиева лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе.

У Казахстана забил игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

В другом матче группы Дания дома минимально переиграла Северную Ирландию.

Отбор Евро-2024. Группа Н. 3-й тур

Дания – Северная Ирландия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Винд, 47.

Сан-Марино – Казахстан – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Вороговский, 37; 0:2 – Тагыберген, 64 (с пенальти); 0:3 – Зайнутдинов, 90+5.

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