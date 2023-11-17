Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Сан-Марино
Казахстан - Сан-Марино: обзор матча 17 ноября 2023
Казахстан
17.11.2023, пятница, 18:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 9 тур
3 : 1
Завершен
Сан-Марино
19'
И. Чесноков
51'
И. Чесноков
90+2'
А. Аимбетов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Сан-Марино
90'
+4
Замена
Л. Лунадеи
️️️️
М. Муларони
90'
+4
Замена
Э. Голинуччи
️️️️
Л. Капиккьони
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Аимбетов
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Панкотти
Желтая карточка
Т. Эрланов
88'
88'
Желтая карточка
Ф. Фаббри
77'
Замена
С. Панкотти
️️️️
Л. Лаццари
Замена
Е. Тапалов
️️️️
А. Зуев
74'
Желтая карточка
А. Кенесов
63'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Т. Досмагамбетов
61'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Р. Оразов
54'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
Б. Каиров
54'
Замена
Т. Эрланов
️️️️
М. Быстров
54'
ГОЛ! 2:0!
И. Чесноков
Пас отдал
С. Малый
51'
50'
Желтая карточка
М. Муларони
27'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Н. Нанни
ГОЛ! 1:0!
И. Чесноков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
(К)
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Рамазан Оразов
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
17
Алессандро Голинуччи
(К)
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
15
Данил Устименко
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
14
Арман Кенесов
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Руслан Валиуллин
ЦП
17
Иван Свиридов
ПВ
0
Вячеслав Швырев
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Шацкий
2
Малый
22
Марочкин
21
Бейсебеков
19
Досмагамбетов
4
Быстров
20
Оразов
17
Зуев
17
Чесноков
17
Аимбетов
3-2-4-1
23
Бенедеттини
6
Росси
4
Фаббри
13
Ди Майо
21
Баттистини
12
Този
8
Капиккьони
22
Муларони
21
Лаццари
17
Голинуччи
9
Нанни
4
Быстров
23
Эрланов
23
Эрланов
4
Быстров
5
Каиров
13
Скворцов
13
Скворцов
5
Каиров
17
Зуев
22
Тапалов
22
Тапалов
17
Зуев
19
Досмагамбетов
11
Вороговский
11
Вороговский
19
Досмагамбетов
20
Оразов
14
Кенесов
14
Кенесов
20
Оразов
22
Муларони
5
Лунадеи
5
Лунадеи
22
Муларони
21
Лаццари
19
Панкотти
19
Панкотти
21
Лаццари
8
Капиккьони
8
Голинуччи
8
Голинуччи
8
Капиккьони
9
Нанни
7
Витаиоли
7
Витаиоли
9
Нанни
Остались в запасе
Казахстан
Сан-Марино
12
Бекхан Шайзада
ВР
15
Данил Устименко
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Руслан Валиуллин
ЦП
17
Иван Свиридов
ПВ
0
Вячеслав Швырев
ЦФ
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
12
Бекхан Шайзада
ВР
15
Данил Устименко
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Руслан Валиуллин
ЦП
17
Иван Свиридов
ПВ
0
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
0
Andrea Magi
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Казахстан - Сан-Марино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Астана Арена
Новости команд
Все
Казахстан
Сан-Марино
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+