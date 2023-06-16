Канчельскис ответил, кто талантливее – Дзюба или Смолов

Андрей Канчельскис сравнил экс-форвардов сборной России Артема Дзюбу и Федора Смолова.

«Смолов – сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне.

Федор провел относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба.

Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала.

Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», – считает Канчельскис.