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Лунев сравнил футбол в России и Германии

16 июня 2023, 12:19
7

Экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о различиях в российском и немецком футболе.

– У них очень крутой уровень и атмосфера. Даже во второй лиге. Тот же «Гамбург» – очень хорошая команда, но не может вернуться в Бундеслигу.

Команда третьего дивизиона «Эльверсберг» играла с нами на Кубок. Мы приехали к ним – они в порядке. Опять же – болельщики, атмосфера… Да, мы приехали на вальяже, но они абсолютно заслуженно нас обыграли.

Там уровень довольно высокий, все умеют играть. Причем именно играют в футбол. Нет такого, чтобы все встали вместе и всe: стоим, ребята, какой‑нибудь стандарт и всe. Как у нас, многие команды так играли.

– На кого намекаете?

– Раньше многие так играли. Стало модным играть в пять защитников. А там все играют в открытый футбол. У кого меньше брака, тот и побеждает.

  • 22 мая Лунев покинул «Байер»
  • За 2 сезона в немецком клубе голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
  • До «Байера» Лунев выступал за «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер Лунев Андрей
Комментарии (7)
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ilichkadr
1686908741
Ну, да........С лавки оно как раз виднее уровень и атмосфера!
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eugen-han
1686909961
Сравнение ни о чём потому что уровень примерно одинаковый. У нас было бы круче, если бы в 90-е и последующие года не делали так, как там, как у них. Больше скажу: Россия по потенциалу футбольному похожа на Бразилию, но в финансовом плане у нас лучше и по этому мы все, включая бразильцев хотим почему-то играть в европейской деревне.
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ВетеR
1686915103
футбол родился в Англии, а умер , сами знаете где )
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zigbert
1686918098
Об отношении к футболу говорит прежде всего посещаемость стадионов.
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Axe111
1686925218
КАК ЭТО ВООБЩЕ МОЖНО СРАВНИВАТЬ. УЖАС
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alefreddy
1686938823
так там и машины супер класса все создано для удовольствия
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