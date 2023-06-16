Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лунев сравнил футбол в России и Германии

    Экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о различиях в российском и немецком футболе.

    – У них очень крутой уровень и атмосфера. Даже во второй лиге. Тот же «Гамбург» – очень хорошая команда, но не может вернуться в Бундеслигу.

    Команда третьего дивизиона «Эльверсберг» играла с нами на Кубок. Мы приехали к ним – они в порядке. Опять же – болельщики, атмосфера… Да, мы приехали на вальяже, но они абсолютно заслуженно нас обыграли.

    Там уровень довольно высокий, все умеют играть. Причем именно играют в футбол. Нет такого, чтобы все встали вместе и всe: стоим, ребята, какой‑нибудь стандарт и всe. Как у нас, многие команды так играли.

    – На кого намекаете?

    – Раньше многие так играли. Стало модным играть в пять защитников. А там все играют в открытый футбол. У кого меньше брака, тот и побеждает.

    • 22 мая Лунев покинул «Байер»
    • За 2 сезона в немецком клубе голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • До «Байера» Лунев выступал за «Зенит».

    Новости по теме
    Агент Лунева назвал требования для нового клуба вратаря 6
    Агент Лунева объяснил, почему вратаря заметили на базе «Зенита» 4
    Лунев тренируется на базе «Зенита» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 