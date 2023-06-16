Лунев сравнил футбол в России и Германии

Экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о различиях в российском и немецком футболе.

– У них очень крутой уровень и атмосфера. Даже во второй лиге. Тот же «Гамбург» – очень хорошая команда, но не может вернуться в Бундеслигу.

Команда третьего дивизиона «Эльверсберг» играла с нами на Кубок. Мы приехали к ним – они в порядке. Опять же – болельщики, атмосфера… Да, мы приехали на вальяже, но они абсолютно заслуженно нас обыграли.

Там уровень довольно высокий, все умеют играть. Причем именно играют в футбол. Нет такого, чтобы все встали вместе и всe: стоим, ребята, какой‑нибудь стандарт и всe. Как у нас, многие команды так играли.

– На кого намекаете?

– Раньше многие так играли. Стало модным играть в пять защитников. А там все играют в открытый футбол. У кого меньше брака, тот и побеждает.