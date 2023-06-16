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  • Осинькин рассказал, как отсутствие образования помогает Писарскому на поле

Осинькин рассказал, как отсутствие образования помогает Писарскому на поле

16 июня 2023, 11:35
1

Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Владимире Писарском.

«В академиях игрокам объясняют, как действовать, как быть полезнее в атаке, в обороне, в переходных эпизодах. Писарский это время немножечко потерял, сейчас он должен пройти этот этап. Никто не может играть в совершенно свой футбол.

То, что он играет без образования, – даже маленький плюс. На тренировках он часто делает в штрафной то, что, казалось бы, не стоит, но это проходит. На тренировках он забивает. Поэтому я считаю, что ему нужно время.

Перед отпуском Писарский сказал, что ему нужно перезагрузиться, подумать, где найти то, что он потерял. Но нет ничего из того, что нельзя вернуть.

Мы понимали, что у него был аномальный процент реализации в «Оренбурге». Много разговаривали по поводу того, где он находился. У него не хватает образования, его голы – следствие звериного желания всех опередить, продавить. Писарский не всегда занимает позицию, чтобы это можно было сделать.

Полноценно перенести игру «Оренбурга» на «Крылья» нельзя. В первой части сезона они больше половины матчей провели дома, где умеют запирать соперника в его штрафной.

Вова много забивал после стандартов, но это не было завершением после классической подачи. Чаще всего – подача, кто-то сыграл, мяч отскочил, и Писарский его подкараулил. Выгрыз, ткнул, добил – мячи, которых в том числе всегда не хватает «Крыльям». Нам нужно было заменить Глушенкова, отсюда и решение взять Писарского.

Все наложилось: кризис команды, его кризис, то, что друг друга не почувствовали, не поняли, как правильно использовать. Нужно забить один в гол в РПЛ – и пойдет», – сказал Осинькин в шоу на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • Самарцы заплатили за Писарского 100 миллионов рублей.
  • Игрок – 5-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
  • За «Крылья» Писарский не забил в чемпионате ни разу.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир Осинькин Игорь
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jek718875
1686913005
Игрочишка нулевой, а сколько на поле понтов
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