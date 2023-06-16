Мутко назвал самый популярный клуб России

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

«Я говорил, что невозможно представить «Спартак» без Федуна? Я здесь субъективен, потому что дружу с Леонидом. Для меня и сейчас сложно представить эту команду без него.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места. Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа – у них есть «Лукойл».

В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если всe это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьeзных результатов. Вот у «Спартака» это всe уже есть!

Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!» – сказал Мутко.