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    • Экс-тренер юношеской сборной рассказал, как Россия упустила Сперцяна

    Экс-тренер юношеской сборной рассказал, как Россия упустила Сперцяна

    Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев рассказал, как упустил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который в 2021 году решил выступать за сборную Армении.

    – За свою длительную карьеру вы успели поработать с четырьмя сборными России – молодежной, U-15, U-18, U-19. Кто самый талантливый молодой игрок, с которым вы работали?

    – Хороших ребят было много. Миша Игнатов, Черников, Умяров, Пруцев, Классен. С Пиняевым тоже работал, но недолго.

    К сожалению, мы тогда не пригласили Сперцяна. На тот момент он уступал Умярову, не созрел как футболист. Физически был не так силен. Он был у нас на карандаше, но мы так его и не вызвали.

    – Не жалеете?

    – Нет, а чего жалеть? Тренеру нужно здесь и сейчас. Эдик тогда был явно слабее своих конкурентов. Это нормально – каждый развивается в силу своих возможностей.

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.

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    Источник: Sport24

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