Экс-тренер юношеской сборной рассказал, как Россия упустила Сперцяна

Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев рассказал, как упустил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который в 2021 году решил выступать за сборную Армении.

– За свою длительную карьеру вы успели поработать с четырьмя сборными России – молодежной, U-15, U-18, U-19. Кто самый талантливый молодой игрок, с которым вы работали?

– Хороших ребят было много. Миша Игнатов, Черников, Умяров, Пруцев, Классен. С Пиняевым тоже работал, но недолго.

К сожалению, мы тогда не пригласили Сперцяна. На тот момент он уступал Умярову, не созрел как футболист. Физически был не так силен. Он был у нас на карандаше, но мы так его и не вызвали.

– Не жалеете?

– Нет, а чего жалеть? Тренеру нужно здесь и сейчас. Эдик тогда был явно слабее своих конкурентов. Это нормально – каждый развивается в силу своих возможностей.