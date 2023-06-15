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  • Экс-тренер юношеской сборной рассказал, как Россия упустила Сперцяна

Экс-тренер юношеской сборной рассказал, как Россия упустила Сперцяна

15 июня 2023, 16:25
1

Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев рассказал, как упустил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который в 2021 году решил выступать за сборную Армении.

– За свою длительную карьеру вы успели поработать с четырьмя сборными России – молодежной, U-15, U-18, U-19. Кто самый талантливый молодой игрок, с которым вы работали?

– Хороших ребят было много. Миша Игнатов, Черников, Умяров, Пруцев, Классен. С Пиняевым тоже работал, но недолго.

К сожалению, мы тогда не пригласили Сперцяна. На тот момент он уступал Умярову, не созрел как футболист. Физически был не так силен. Он был у нас на карандаше, но мы так его и не вызвали.

– Не жалеете?

– Нет, а чего жалеть? Тренеру нужно здесь и сейчас. Эдик тогда был явно слабее своих конкурентов. Это нормально – каждый развивается в силу своих возможностей.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 40 матчах.
  • Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
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serglider
1686846404
Смеееешно! Из перечисленных тренером входивших в сборную сегодня никто не заиграл на высоком уровне! Да и в молодежке они ничем особо не выделялись, а "заиграть" это просто поставить игрока на один официальный матч. Вот у нас такое количество молодых талантов, что Сперцяну не нашлось места... не смешите мои шнурки!
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