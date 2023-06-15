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    Мостовой объяснил провальный сезон «Динамо»

    Александр Мостовой порассуждал о причинах неудачного выступления «Динамо» в сезоне-2022/23.

    «Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке – по составу, бюджету, возможностям и так далее.

    Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его все время бросает назад.

    В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились. Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол – его уже звездой называют.

    Ребята, ну о чем вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные. Не нужно эту талантливую молодежь возвышать.

    Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то. Только после этого они будут иметь право претендовать на то, чтобы их называли звездами», – сказал Мостовой.

    • «Динамо» финишировало на 9-м месте в РПЛ.
    • В конце сезона клуб уволил главного тренера Славишу Йокановича.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +370

      гууд 35 минут назад

      С такими рассуждениями о составе, бюджете и возможностях, тренер из него будет г*вн*

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