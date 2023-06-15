Мостовой объяснил провальный сезон «Динамо»

Александр Мостовой порассуждал о причинах неудачного выступления «Динамо» в сезоне-2022/23.
«Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке – по составу, бюджету, возможностям и так далее.
Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его все время бросает назад.
В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились. Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол – его уже звездой называют.
Ребята, ну о чем вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные. Не нужно эту талантливую молодежь возвышать.
Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то. Только после этого они будут иметь право претендовать на то, чтобы их называли звездами», – сказал Мостовой.
- «Динамо» финишировало на 9-м месте в РПЛ.
- В конце сезона клуб уволил главного тренера Славишу Йокановича.