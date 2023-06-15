Мостовой объяснил провальный сезон «Динамо»

Александр Мостовой порассуждал о причинах неудачного выступления «Динамо» в сезоне-2022/23.

«Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке – по составу, бюджету, возможностям и так далее.

Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его все время бросает назад.

В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились. Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол – его уже звездой называют.

Ребята, ну о чем вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные. Не нужно эту талантливую молодежь возвышать.

Пускай сначала покажут что-то, начнут приносить стабильный результат, добьются чего-то. Только после этого они будут иметь право претендовать на то, чтобы их называли звездами», – сказал Мостовой.