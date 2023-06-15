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    • В РФС отреагировали на слова Карпина про медали, сравнив его с Моуринью

    В РФС отреагировали на слова Карпина про медали, сравнив его с Моуринью

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о своем отношении к заявлению Валерия Карпина про бессмысленность любых медалей, кроме золотых.

    Главный тренер «Ростова» и сборной России сказал: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки нашего советского воспитания. Существует только чемпион и команды, которые вылетают».

    «Валерий Георгиевич воспринимает медали также, как Моуринью. Медаль медали рознь. Медаль чемпионата или Кубка важна.

    Да, чемпион всегда один, но и золотую медаль можно воспринять как условность. Правда, медаль через многие годы позволяет спортсмену, став тренером, мотивировать своих воспитанников, детей.

    Золотая, серебряная и бронзовые медали чемпионов, как и серебряная медаль Кубка, имеют важное нематериальное значение.

    Понятно, что топ-тренер и топ-игрок, которые стремятся всегда быть первыми, любое место, кроме первого, не признают. Но нужно отмечать и заслуги других.

    Впоследствии для тренеров и игроков это может иметь важное значение», – считает Митрофанов.

    • «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошедшем сезоне РПЛ.
    • Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы избавился от серебряной медали, бросив ее болельщику на трибунах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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