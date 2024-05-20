Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Ташуеву не жалко вылетевший «Сочи»

    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ и усомнился в статсуе топ-тренера у наставника команды из Краснодарского края Роберта Морено.

    – Слово «жалость» по отношению к «Сочи» неприемлемо. Зимой команда сильно укрепилась, но задачу не решила. Да, футбол смотрибельный, но состав – сумасшедший. И баланса не было, команда не выигрывала, так что все справедливо, по-спортивному.

    Команда и так была неплохая, а тут мощное усиление – выигрывайте, оставайтесь. Кто мешал? Но они не смогли это сделать. Говорят, что Морено – топ-тренер, а где результат, дорогой мой? Вылетели и вылетели, войдут другие команды. Нормальное явление, ничего особенного.

    – В «Сочи» заявили, что Морено должен за сезон вернуть команду в РПЛ. У вас есть уверенность, что он сможет?

    – Смысл футбола в результате. Вы посмотрите работу на трансферном рынке зимой «Сочи» и «Факела», это небо и земля. Воронеж купил одного защитника французского. Я не имею права называть сумму, но она смешная для уровня. С «Сочи» не сравнить.

    И поэтому тут нет смысла говорить о красивом футболе. А Первая лига – очень тяжелый турнир, никто не даст никаких гарантий. Возьмите «Торпедо» – хорошие финансовые условия, возможности, опытный тренер, но не выходят. Я две команды выводил в высшую лигу и знаю, что это такое.

    • Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» 26 апреля после серии из четырех поражений подряд.
    • Морено возглавил «Сочи» во время зимней паузы. Под его руководством команды в 11 матчах одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения – от «Ахмата», «Динамо» и «Краснодара».

    Новости по теме
    Президент «Сочи» Ротенберг – о Морено в ЦСКА: «Дружба не продается!» 7
    Морено готов покинуть «Сочи» ради московского клуба 22
    Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Сочи» 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1716196650
    Очень много в последнеевремя он говорит , но доля истины есть. На самом деле , игра это здорово , но и очки надо набирать. " Мы им технику , они нам гол , мы им опять технику , а они нам второй " Добро пожаловать в лучшую лигу мира !!
    Ответить
    моэм
    1716206547
    Да никому не жалко , особенно если вспомнить как они нагадили Ростову , ну и то как руководство жонглировало тренерами в первой части турнира ....всё они заслужили " тёмную "
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716208750
    И это говорит человек,которого дважды за последний год вышибали из клубов РПЛ
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+