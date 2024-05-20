Ташуеву не жалко вылетевший «Сочи»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ и усомнился в статсуе топ-тренера у наставника команды из Краснодарского края Роберта Морено.
– Слово «жалость» по отношению к «Сочи» неприемлемо. Зимой команда сильно укрепилась, но задачу не решила. Да, футбол смотрибельный, но состав – сумасшедший. И баланса не было, команда не выигрывала, так что все справедливо, по-спортивному.
Команда и так была неплохая, а тут мощное усиление – выигрывайте, оставайтесь. Кто мешал? Но они не смогли это сделать. Говорят, что Морено – топ-тренер, а где результат, дорогой мой? Вылетели и вылетели, войдут другие команды. Нормальное явление, ничего особенного.
– В «Сочи» заявили, что Морено должен за сезон вернуть команду в РПЛ. У вас есть уверенность, что он сможет?
– Смысл футбола в результате. Вы посмотрите работу на трансферном рынке зимой «Сочи» и «Факела», это небо и земля. Воронеж купил одного защитника французского. Я не имею права называть сумму, но она смешная для уровня. С «Сочи» не сравнить.
И поэтому тут нет смысла говорить о красивом футболе. А Первая лига – очень тяжелый турнир, никто не даст никаких гарантий. Возьмите «Торпедо» – хорошие финансовые условия, возможности, опытный тренер, но не выходят. Я две команды выводил в высшую лигу и знаю, что это такое.
- Ташуев покинул пост главного тренера «Факела» 26 апреля после серии из четырех поражений подряд.
- Морено возглавил «Сочи» во время зимней паузы. Под его руководством команды в 11 матчах одержала 2 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения – от «Ахмата», «Динамо» и «Краснодара».