Джикия высказался о возможности завершения карьеры в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) ответил на вопрос о мечте завершить карьеру в красно-белой команде.

«Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть. Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени. Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были», – сказал Джикия.