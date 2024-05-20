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    • Джикия высказался о возможности завершения карьеры в «Спартаке»

    Джикия высказался о возможности завершения карьеры в «Спартаке»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) ответил на вопрос о мечте завершить карьеру в красно-белой команде.

    «Я не хочу говорить сегодня никаких громких слов. В жизни все бывает. Время покажет, каким я был спартаковцем. Мне только 30 лет. Все может быть. Появилась надежда после ухода Абаскаля. Потому что это было уже почти два месяца назад. Много времени прошло и после этого момента, и многое изменилось с того времени. Вообще, если смотреть на игры, результаты... Был плохой момент в Кубке, но изменения были», – сказал Джикия.

    • 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
    • Защитник играет за красно-белых с января 2017 года. В этом сезоне он провел за москвичей 12 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1716190085
    Когда, наконец этот мюзикл (оперетта) закончится?
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    Алексей З
    1716191536
    Прочёл несколько раз, мало того что смыла не понял , но и с заглавием как скомплектовать не знаю. Узнал только что Джикии 30 лет.
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