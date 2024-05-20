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    • Болельщики «Ахмата» попали бутылкой в голову игрока «Зенита»

    Болельщики «Ахмата» попали бутылкой в голову игрока «Зенита»

    «Ахмату» грозят санкции от контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча с «Зенитом».

    • Игра 29-го тура РПЛ состоялась в прошедшее воскресенье в Грозном.
    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:1.

    «После окончания матча с трибуны А «Ахмат Арены» в техническую зону «Зенита» была брошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову игрока «Зенита» Дмитрия Васильева. Данный эпизод будет рассматриваться на заседании КДК РФС в четверг.

    Также КДК РФС рассмотрит неоднократные массовые скандирования болельщиками «Ахмата» в течение матча в адрес «Зенита», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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