Черданцев раскритиковал Fan ID

Комментатор Геогрий Черданцев высказался об информации, что болельщика «Ахмата», бросившего пустую пластиковую бутылку в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева после матча 29-го тура РПЛ (1:5), не нашли.
«Лишнее подтверждение тому, что от фан-айди пользы никакой. Только вред посещаемости. И так все билеты по паспорту продают», – написал Черданцев.
- Клуб из Грозного оштрафовали за это нарушение на 100 тысяч рублей.
- Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
- Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд в РПЛ.