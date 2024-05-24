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    Черданцев раскритиковал Fan ID

    Комментатор Геогрий Черданцев высказался об информации, что болельщика «Ахмата», бросившего пустую пластиковую бутылку в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева после матча 29-го тура РПЛ (1:5), не нашли.

    «Лишнее подтверждение тому, что от фан-айди пользы никакой. Только вред посещаемости. И так все билеты по паспорту продают», – написал Черданцев.

    • Клуб из Грозного оштрафовали за это нарушение на 100 тысяч рублей.
    • Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии (20)
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    АлексМак
    1716546569
    прав в этот раз
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    СпорЦмен
    1716547220
    Умственный калека. Надо осудить дебила болельщика,но нет виноват фан-айди. Мой бы ещё добавить, что все болельщики срамтака пиТарасы. :)))
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    Дубина
    1716548836
    Позор газпрому дырявому!!
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    Дубина
    1716549204
    Этих газпромовский прокомментаторов черданца генича и экспертов клоунов аршавина с вовай гнать нужно со срач тв!!!
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    ...уефан
    1716550030
    ...ну, надо же, как мгновенно всех сразу вставила всего лишь одна бутылка)...
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    baggio80
    1716551950
    Черданцев переобулся сразу )))
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    Айболид
    1716552164
    свинота позорная чужих родителей х.есосит легко и непринуждённо . Что её взять с этих нацистских сволочей . ещё про какой-то позор кукарекают тут . п.здец !
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    Айболид
    1716552851
    Fan ID - убийца футбола !
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