Черданцев раскритиковал Fan ID

Комментатор Геогрий Черданцев высказался об информации, что болельщика «Ахмата», бросившего пустую пластиковую бутылку в защитника «Зенита» Дмитрия Васильева после матча 29-го тура РПЛ (1:5), не нашли.

«Лишнее подтверждение тому, что от фан-айди пользы никакой. Только вред посещаемости. И так все билеты по паспорту продают», – написал Черданцев.