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    • Полиция не смогла определить фаната «Ахмата», бросившего бутылку в голову игрока «Зенита»

    Полиция не смогла определить фаната «Ахмата», бросившего бутылку в голову игрока «Зенита»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод из матча 29-го тура РПЛ «Ахмат»«Зенит» (1:5).

    • По ходу игры в зенитовца Дмитрия Васильева с трибун прилетела бутылка.

    «После матча в техническую зону прилетела бутылка и попала в футболиста «Зенита» Васильева. Без травмы. Представитель «Ахмата» присутствовал на заседании, он подтвердил, что все было так, как было написано в рапорте делегата.

    Не удалось задержать и определить болельщика, бросившего бутылку. «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей и получил предупреждение о более строгих санкциях в случае повторения ситуации», – сказал Григорьянц.

    • Найти нарушителя не удалось, несмотря на повсеместную работу Fan ID в РПЛ.
    • Систему создавали для обеспечения безопасности на стадионах.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии (15)
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    bset
    1716475889
    Как так получилось? Мы же и айди придумали, и рамок наставили, и охранника на каждый угол наняли, а безопасность все никак не хочет обеспечиваться. Я знаю - надо издать закон, который запрещает не безопасность на территории РФ. Тогда всем станет безопасно.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716475985
    Почему-то в Ульяновске болельщика, бросившего в Вендела банан определили и вычислили, а в Грозном, в аналогичной ситуации, но только бутылка прилетела, нет. Странно.
    Ответить
    val69
    1716476320
    Дык они всё бородатые... На одно лицо...
    Ответить
    subbotaspartak
    1716477671
    Кто-то из толпы...
    Ответить
    ...уефан
    1716480032
    ..."А кто это сделал?"(с)...
    Ответить
    Красногвардейчик
    1716480278
    Своих героев не сдаём...доооон(голосом Кадырова)
    Ответить
    BRO_football
    1716480325
    Какое совпадение! Что-то мне подсказывает, что не случайно!
    Ответить
    BAIv
    1716484189
    Расскажите зачем фанУйди? Вот что изменилось, только компания воров попилила бабки и убрала фанатов со стадиона!!!
    Ответить
    qwertyйцукен
    1716484213
    Найти нарушителя не удалось, несмотря на повсеместную работу Fan ID=== Надо усиленный Fan ID.При входе на стадион, каждому болельщику наручники.Чтобы не бросали. А чтобы не кричали всякие кричалки, из за которых штрафуют--кляп в рот. И будет тишина и порядок на стадионе.Гы гы
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