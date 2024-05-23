Полиция не смогла определить фаната «Ахмата», бросившего бутылку в голову игрока «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод из матча 29-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:5).

По ходу игры в зенитовца Дмитрия Васильева с трибун прилетела бутылка.

«После матча в техническую зону прилетела бутылка и попала в футболиста «Зенита» Васильева. Без травмы. Представитель «Ахмата» присутствовал на заседании, он подтвердил, что все было так, как было написано в рапорте делегата.

Не удалось задержать и определить болельщика, бросившего бутылку. «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей и получил предупреждение о более строгих санкциях в случае повторения ситуации», – сказал Григорьянц.