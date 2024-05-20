Адиев объяснил, почему пока не продлил контракт с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5) объяснил, почему пока не продлил контракт с клубом.

– Насколько понимаю, проблемы с продлением контракта связаны с Казахстанской федерацией футбола?

– Да, там у меня контракт до 1 декабря, а в «Ахмате» до 1 июня. Есть определенные обязательства перед сборной Казахстана, перед командой.