Адиев объяснил, почему пока не продлил контракт с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5) объяснил, почему пока не продлил контракт с клубом.
– Насколько понимаю, проблемы с продлением контракта связаны с Казахстанской федерацией футбола?
– Да, там у меня контракт до 1 декабря, а в «Ахмате» до 1 июня. Есть определенные обязательства перед сборной Казахстана, перед командой.
- Адиев возглавил «Ахмат» в апреле этого года, заключив контракт до конца сезона.
- Под его руководством грозненцы одержали пять побед и потерпели три поражения.
- «Ахмат» занимает 10‑е место в РПЛ, набрав 35 очков.
- С 2022 года Адиев тренирует сборную Казахстана.