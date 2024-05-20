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    • Адиев объяснил, почему пока не продлил контракт с «Ахматом»

    Адиев объяснил, почему пока не продлил контракт с «Ахматом»

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5) объяснил, почему пока не продлил контракт с клубом.

    – Насколько понимаю, проблемы с продлением контракта связаны с Казахстанской федерацией футбола?

    – Да, там у меня контракт до 1 декабря, а в «Ахмате» до 1 июня. Есть определенные обязательства перед сборной Казахстана, перед командой.

    • Адиев возглавил «Ахмат» в апреле этого года, заключив контракт до конца сезона.
    • Под его руководством грозненцы одержали пять побед и потерпели три поражения.
    • «Ахмат» занимает 10‑е место в РПЛ, набрав 35 очков.
    • С 2022 года Адиев тренирует сборную Казахстана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1716191560
    Да потому что, ты вчера игру слил. Взял от нас бабла. Деньги на пенсию есть. Семака в топку!
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