Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Балтикой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 29-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

– Вас устроила игра «Ростова» в матче с «Балтикой»?

– Не могу сказать, что полностью устроила. Первый тайм был еще более‑менее, но во втором тайме мне не понравилась игра «Ростова».

– Что именно не понравилось во втором тайме?

– Абсолютно все. И то, как оборонялись, и то, как атаковали. Ну что я, вам разбор игры буду делать? Если кратко, то ничего не понравилось.