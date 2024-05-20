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    • «Тоттенхэм» вышел в лиговый этап ЛЕ, «Челси» попал в еврокубки

    «Тоттенхэм» вышел в лиговый этап ЛЕ, «Челси» попал в еврокубки

    В 38-м туре АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0). «Шпоры» набрали 66 очков и заняли по итогам турнира 5-е место, которое гарантировало им участие в лиговом этапе Лиги Европы-2023/24.

    «Челси» благодаря победе над «Борнмутом» (2:1) набрал 63 очка и занял 6-е место. На 7-м месте расположился «Ньюкасл», а на 8-м «Манчестер Юнайтед», на счету которых по 60 очков.

    «Челси» гарантировал себе участие в раунде плей-офф Лиги конференций, но может также попасть в основной этап Лиги Европы в случае победы «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. При таком раскладе путевка в Лигу конференций достанется «Ньюкаслу».

    «МЮ» сможет попасть в еврокубки, а именно в лиговый этап ЛЕ, только в случае победы в Кубке.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    AtticusFinch
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