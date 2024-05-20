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    • РПЛ вручит кубок чемпиону России сразу после матча 30-го тура

    РПЛ вручит кубок чемпиону России сразу после матча 30-го тура

    РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура вне зависимости от того, где он определится: в Краснодаре или Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».

    В случае завоевания золотых медалей «Динамо» или «Краснодаром», одна из команд получит кубок, который лига специально доставит в город на последний тур.

    В том случае, если первое место снова займет «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году. Напомним, сине-бело-голубые выиграли турнир пять раз подряд.

    Таким образом, церемония при любом исходе пройдет в соответствии с регламентом, и победитель чемпионата получит оригинальный трофей сразу после матча 30-го тура.

    • «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками после 29 матчей. «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка, а «Краснодар» – на 3.
    • В 30-м туре «быки» сыграют с «Динамо», а петербуржцы – с «Ростовом». Матчи начнутся в 16:30 25 мая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии (2)
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    AtticusFinch
    1716192829
    Сразу В Питер его везите))
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    СпорЦмен
    1716193526
    Все знают за кого надо болеть, в последнем туре, за КраснодЫр и Зенит!
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