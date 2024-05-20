РПЛ вручит кубок чемпиону России сразу после матча 30-го тура

РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура вне зависимости от того, где он определится: в Краснодаре или Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».
В случае завоевания золотых медалей «Динамо» или «Краснодаром», одна из команд получит кубок, который лига специально доставит в город на последний тур.
В том случае, если первое место снова займет «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году. Напомним, сине-бело-голубые выиграли турнир пять раз подряд.
Таким образом, церемония при любом исходе пройдет в соответствии с регламентом, и победитель чемпионата получит оригинальный трофей сразу после матча 30-го тура.
- «Динамо» лидирует в РПЛ с 56 очками после 29 матчей. «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка, а «Краснодар» – на 3.
- В 30-м туре «быки» сыграют с «Динамо», а петербуржцы – с «Ростовом». Матчи начнутся в 16:30 25 мая.