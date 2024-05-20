Джикия назвал кандидатов на звание капитана «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал, кто может заменить его в этом статусе в следующем сезоне.
– Кого ты видишь следующим капитаном «Спартака»?
– Очень много достойных ребят.
– Вице-капитан сейчас Зобнин.
– Да, Рома, безусловно. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим.
– Соболев способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерских качеств?
– Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может, – факт.
- 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
- Защитник играет за красно-белых с января 2017 года. В этом сезоне он провел за москвичей 12 матчей.