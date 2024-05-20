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    Джикия назвал кандидатов на звание капитана «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия порассуждал, кто может заменить его в этом статусе в следующем сезоне.

    – Кого ты видишь следующим капитаном «Спартака»?

    – Очень много достойных ребят.

    – Вице-капитан сейчас Зобнин.

    – Да, Рома, безусловно. Но думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим.

    – Соболев способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерских качеств?

    – Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе. К таким, как Зобнин, Селихов, Максименко. Тем, кто в «Спартаке» уже долго. А то, что Соболь может, – факт.

    • 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
    • Защитник играет за красно-белых с января 2017 года. В этом сезоне он провел за москвичей 12 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии (6)
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    SLADE2019
    1716198087
    Может кто нибудь мне ответить, это важная тема или не очень? По мне, без разницы - решайте сами или тренер назначит.
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    Алексей З
    1716198133
    У Соболева всё хватает , кроме мозгов и умения играть в футбол. Не исключаю что он и Селехов за Жорой подтянутся,один весь распальцованный второй "хрустальный", постоянно по 2-3 месяца болеет. Зобнин сейчас один из лучших по игре , повязка на рукаве гормонично смотрится.
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    СпорЦмен
    1716198339
    Не волнуйся, летом купят новый неликвид и будет у срамтака новый кэп.
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    sochi-2013
    1716199692
    Чего заморачиваться? Карпин: капитанская повязка – просто тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без.... Слова конкретного пацана. Как-никак тренера сборной
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    qawzsexdr
    1716199814
    Угальдэ отдайте
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    Spartak_forv@
    1716207954
    Главное команду сложить.А кто там будет капитаном сейчас не столь важно
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