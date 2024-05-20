Сергеев рассказал о настрое «Зенита» на последний тур

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:1) сказал, что команда в последнем туре не будет следить за игрой соперников по борьбе за титул.

«Хорошо, что выиграли уверенно. Сегодня надо было показать характер. Забили много голов, так что эмоции будут еще лучше. Готовимся к последнему туру. Не будем смотреть на игру своих соперников. Нужно победить и смотреть на таблицу уже после финального свистка», – сказал Сергеев.