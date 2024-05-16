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    • Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной России на июньский УТС

    Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной России на июньский УТС

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку национальной команды.

    • Учебно-тренировочный сбор начнется 1 июня.
    • На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными России и Белоруссии в Минске.
    • В предварительный состав включены 33 футболиста.

    «Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин – он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске.

    Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок.

    То же самое с Алексеем Миранчуком – 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде», – объяснил Карпин.

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    Источник: сайт РФС

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