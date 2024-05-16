Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной России на июньский УТС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенную заявку национальной команды.

Учебно-тренировочный сбор начнется 1 июня.

На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными России и Белоруссии в Минске.

В предварительный состав включены 33 футболиста.

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин – он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске.

Что касается футболистов, которые могут сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России, то, если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за кубок.

То же самое с Алексеем Миранчуком – 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде», – объяснил Карпин.