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    • Расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией

    Расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией

    Тренерский штаб сборной России определился с предварительным составом на июньский сбор.

    В расширенную заявку попали 33 футболиста.

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»);

    Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба -«Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

    Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня.
    • На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными России и Белоруссии в Минске.

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    Источник: сайт РФС

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