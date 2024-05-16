Расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией

Тренерский штаб сборной России определился с предварительным составом на июньский сбор.
В расширенную заявку попали 33 футболиста.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»);
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба -«Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня.
- На 7 июня запланирован товарищеский матч между сборными России и Белоруссии в Минске.