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    Канчельскис оценил тренерский уровень Абаскаля

    Андрей Канчельскис ответил, считает ли он Гильермо Абаскаля бездарным тренером.

    • 14 апреля испанца уволили из «Спартака».
    • Он провел в клубе почти 2 года.
    • Сейчас москвичи идут на 5-м месте в РПЛ.

    «Спартак» слишком поздно начал выигрывать в РПЛ. Поезд уже ушел, что называется.

    Бездарный ли тренер Абаскаль? Нет, не могу так сказать. В прошлом году команда была третьей. И он все-таки еще молодой специалист.

    Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся. Но с его увольнением «Спартак» затянул.

    Могли бы даже в чемпионскую гонку включиться, если бы раньше приняли решение о его отставке», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1716205246
    А могли бы и ещё на 1 сезон оставить. Зря уволили! :)))
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