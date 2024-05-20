Канчельскис оценил тренерский уровень Абаскаля

Андрей Канчельскис ответил, считает ли он Гильермо Абаскаля бездарным тренером.
- 14 апреля испанца уволили из «Спартака».
- Он провел в клубе почти 2 года.
- Сейчас москвичи идут на 5-м месте в РПЛ.
«Спартак» слишком поздно начал выигрывать в РПЛ. Поезд уже ушел, что называется.
Бездарный ли тренер Абаскаль? Нет, не могу так сказать. В прошлом году команда была третьей. И он все-таки еще молодой специалист.
Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся. Но с его увольнением «Спартак» затянул.
Могли бы даже в чемпионскую гонку включиться, если бы раньше приняли решение о его отставке», – сказал Канчельскис.