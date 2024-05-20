Карпукас из «Локомотива» ответил, сколько денег тратит в месяц

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.

– Несколько лет назад говорил, что тебе нужно на жизнь 70 тысяч в месяц. Сейчас сумма поменялась?

– Да, изменилась. Она выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано.

Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч.

– Сказался ли на тебе рост цен?

– Инфляция, наверное, есть, значит многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос.

А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше.