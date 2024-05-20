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    • Карпукас из «Локомотива» ответил, сколько денег тратит в месяц

    Карпукас из «Локомотива» ответил, сколько денег тратит в месяц

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.

    – Несколько лет назад говорил, что тебе нужно на жизнь 70 тысяч в месяц. Сейчас сумма поменялась?

    – Да, изменилась. Она выросла, потому что я перестал жить на базе, у меня есть девушка. Все это взаимосвязано.

    Расходы выросли в несколько раз. Сейчас в месяц выходит чуть-чуть больше 200 тысяч.

    – Сказался ли на тебе рост цен?

    – Инфляция, наверное, есть, значит многое выросло. Замечаю это. Честно скажу, не ориентируюсь по ценам в магазинах. Это больше к девушке вопрос.

    А так она обычно мне все докладывает. Просто говорит, что за определенные деньги нельзя купить то, что можно было раньше.

    • 21-летний Карпукас – воспитанник «Локо».
    • В этом сезоне он провел 29 матчей без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1716203327
    Не понимаю , для чего этот опрос ? Х.ли опрашивать людей, зп которых в месяц измеряется миллионами ? Вот они прям почувствовали инфляцию и пояса затянули.
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    nik55
    1716204433
    иди на завод слесарем-----будешь жить на 30 тыс
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    Мордаванин
    1716207245
    Чёт дорогая проводница за130 косарей вышла
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    Spartak_forv@
    1716208592
    Завёл спутницу и сразу почувствовал как деньги испаряются))
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