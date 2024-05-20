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    Прощальная речь Клоппа на «Энфилде»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попрощался с болельщиками на стадионе «Энфилд» после матча 38-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:0).

    «Я удивлен. Думал, что уже расклеюсь к этому моменту, но нет. Очень рад всем вам, атмосфере, доволен игрой, рад быть частью этой семьи, рад, что мы так отмечаем этот день. Большое вам спасибо!

    Один из тех матчей, в которых мы сыграли вничью с «Манчестер Сити»... Это бы помогло, да?

    Спасибо, что игнорировали мою просьбу не петь обо мне шесть недель! [В этот момент болельщики начали петь песню о Клоппе. После паузы немецкий тренер продолжил речь].

    Спасибо. Будет смешно, если вы будете петь эту песню в следующем сезоне. Нет ощущения, что это конец. Кажется, что это начало. Сегодня я видел, как играла команда, полная талантливых, молодых, креативных, страстных игроков.

    За эти недели, когда ко мне было приковано слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верящих. Это неправда. Это сделали вы сами. И никто не говорит, что пора прекращать верить. Этот клуб в лучшем состоянии за долгое время.

    У нас есть замечательный стадион, тренировочный центр и вы – суперсила мирового футбола. Вау!

    Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Сами решаем, верить ли, доверять или не доверять. Сегодня я один из вас – и я продолжаю верить. Я сохраняю веру на 100%», – сказал Клопп.

    • Немецкий специалист возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • В этом сезоне «красные» стали 3-ми в АПЛ и выиграли Кубок лиги.
    • Вместо Клоппа «Ливерпуль» возглавит Арне Слот.

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    Источник: BBC

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    Комментарии (3)
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    Damir07
    1716202501
    Ух что за человек что за тренер Как жалко ливерпуль не тренера а клуб жалко они не понимают что они теряют какого тренера потеряли в ближайшие 20-30 лет такого тренера у них не будет Молодец Юрген))))
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    СпорЦмен
    1716203324
    Во, место освободилось для Семака. :)))
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