Прощальная речь Клоппа на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попрощался с болельщиками на стадионе «Энфилд» после матча 38-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:0).

«Я удивлен. Думал, что уже расклеюсь к этому моменту, но нет. Очень рад всем вам, атмосфере, доволен игрой, рад быть частью этой семьи, рад, что мы так отмечаем этот день. Большое вам спасибо!

Один из тех матчей, в которых мы сыграли вничью с «Манчестер Сити»... Это бы помогло, да?

Спасибо, что игнорировали мою просьбу не петь обо мне шесть недель! [В этот момент болельщики начали петь песню о Клоппе. После паузы немецкий тренер продолжил речь].

Спасибо. Будет смешно, если вы будете петь эту песню в следующем сезоне. Нет ощущения, что это конец. Кажется, что это начало. Сегодня я видел, как играла команда, полная талантливых, молодых, креативных, страстных игроков.

За эти недели, когда ко мне было приковано слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верящих. Это неправда. Это сделали вы сами. И никто не говорит, что пора прекращать верить. Этот клуб в лучшем состоянии за долгое время.

У нас есть замечательный стадион, тренировочный центр и вы – суперсила мирового футбола. Вау!

Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Сами решаем, верить ли, доверять или не доверять. Сегодня я один из вас – и я продолжаю верить. Я сохраняю веру на 100%», – сказал Клопп.